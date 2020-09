Trailer zu "WandaVision": Ich boykottiere dich, Realität!

Seit Kurzem steht fest: "WandaVision" startet noch im Dezember 2020 auf Disney+. Nun gibt es endlich den ersten Trailer zur Marvel-Serie. Diese spielt in einer schrägen Friede-Freude-Eierkuchen-Sitcom-Realität: Vision, der in "Avengers: Infinity War" von Thanos getötet wurde, ist wieder am Leben und glücklich mit Wanda verheiratet – doch der schöne Schein bekommt schnell Risse ...

So bringt eine Dinner-Szene Wanda alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) vollkommen aus dem Takt, denn es wird klar, dass Vision (Paul Bettany) sich nicht an seine Vorgeschichte inklusive seines tragischen Ablebens erinnert.

Für weitere Unruhe im scheinbaren Bilderbuch-Leben der Helden sorgt zudem Agnes, ein Charakter gespielt von Kathryn Hahn. "Bin ich tot?", fragt sie Vision im Trailer. "Nein, warum denkst du das?", erwidert der verwirrte Held. "Weil du es bist", erklärt Agnes. Ein Detail, das Vision offenbar neu ist.

Wanda macht sich die Welt, widdewidde wie sie ihr gefällt

Wanda hält unterdessen krampfhaft an der Fantasiewelt fest, in die sie sich nach dem Verlust ihrer großen Liebe geflüchtet hat. Sie macht Vision und sich sogar zu Eltern von Zwillingen – ein Umstand, der Comicleser aufhorchen lassen dürfte. Denn: In der "House of M"-Storyline verzerrt Wanda die Realität zu einer "perfekten" Welt, um ihre Zwillingssöhne zurück zu bekommen, die sie zuvor verloren hatte.

Bist du aber groß geworden!

Neben einem Vorgeschmack auf die ziemlich wirre Storyline, die nicht nur Vision irritiert zurücklassen dürfte, gewährt der neue Trailer zu "WandaVision" einen ersten Blick auf die erwachsene Monica Rambeau (Teyonah Parris)! Zur Erinnerung: Im Kinofilm "Captain Marvel" bekamen wir diesen Charakter noch als Kind zu sehen, die Serie spielt demnach deutlich später. In den Comics nimmt Monica zudem selbst zeitweise das Alias Captain Marvel an – bekommt sie ihre Kräfte im Marvel Cinematic Universe etwa von Wanda?