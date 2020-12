Trailer zum "Walker, Texas Ranger"-Reboot: Jared Padalecki im Einsatz

Jared Padalecki tritt in die Fußstapfen von Chuck Norris! Der ehemalige "Supernatural"-Star wird ab Januar beim US-Sender The CW als Cordell Walker in der Neuauflage der Crime-Actionserie "Walker, Texas Ranger" zu sehen sein. Einen Trailer zu "Walker" gibt es schon jetzt.

Jared Padalecki teilt seine Freude über das nahende Reboot via Twitter mit den Fans. Zum neuen Trailer schreibt er: "Es war ein langer Weg bis hierhin, aber ich bin mit meinem ganzen Herzen bei der Sache." Der zugehörige Clip gewährt erstmals einen Blick auf Padaleckis Cordell Walker, nachdem im ersten Teaser von The CW nicht viel zu sehen war.

Darum geht's in "Walker"

In "Walker" kehrt Cordell Walker (Jared Padalecki), ein Witwer und Vater zweier Kinder, in seine Heimatstadt Austin zurück, nachdem er zwei Jahre undercover arbeitete. Dort angekommen stellt er allerdings fest, dass auch zu Hause jede Menge Arbeit auf ihn wartet. So muss Walker nicht nur eine neue Beziehung zu seiner eigensinnigen Teenie-Tochter (Violet Brinson) und seinem nachdenklichen Sohn (Kale Culley) aufbauen, sondern auch den Ungereimtheiten im Zusammenhang mit dem Tod seiner Frau nachgehen. Eine unerwartete Verbündete findet Walker in seiner neuen Partnerin Micki ("The 100"-Star Lindsey Morgan).

Walkers verstorbene Gattin wird in Rückblenden von Jared Padaleckis Ehefrau Genevieve Padalecki verkörpert.