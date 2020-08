Trailer zur Netflix-Serie "Away": Hilary Swank fliegt zum Mars

Netflix hat den ersten Trailer zu seiner kommenden Weltraumserie "Away" veröffentlicht. Das Drama zeigt die zweifache Oscarpreisträgerin Hilary Swank als Astronautin, die große persönliche Opfer bringen muss, um nach den Sternen greifen zu können.

"Away" ist ab 4. September weltweit auf Netflix abrufbar. Doch schon jetzt macht der Trailer klar: Die Serie wird emotional.

Darum geht's in "Away"

Für Emma Green (Hilary Swank) wird ein Traum wahr: Die Astronautin bekommt das Kommando für einen Raumflug zum Mars. Der Haken: Die Mission wird drei Jahre dauern und Green muss sowohl ihren Ehemann als auch ihre Teenie-Tochter zurücklassen. Je weiter sich die Crew-Mitglieder von der Erde entfernt, desto bewusster wird ihnen, was sie aufgegeben haben. Und während sie darum kämpfen, ihre Mission erfolgreich zu beenden, hadern ihre Familien auf der Erde mit ganz eigenen Problemen.

Als Executive Producer von "Away" fungiert Jason Katims ("Friday Night Lights"). Jessica Goldberg ("The Path") verantwortet die Netflix-Produktion als Showrunner.

Vom "Million Dollar Baby" zur Astronautin

Das größte Zugpferd ist und bleibt jedoch Hauptdarstellerin Hilary Swank. Dass die Schauspielerin in bewegenden Rollen glänzen kann, bewies sie bereits mit ihren Performances in "Boys Don't Cry" (2000) und "Million Dollar Baby" (2005). Zuletzt war Swank im Horror-Thriller "The Hunt" von Blumhouse Productions an der Seite von Emma Roberts zu sehen.