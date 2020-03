"Train to Busan 2": Es gibt endlich Details zum Horror-Sequel

Wenn es ein Sequel gibt, auf das Horror-Fans seit Jahren sehnsüchtig warten, ist es der zweite Teil vom südkoreanischen Zombie-Hit "Train to Busan". Der wird "Peninsula" heißen und eine völlig neue Geschichte erzählen – endlich gibt es handfeste Details.

Die Kollegen von Screendaily liefern eine exklusive Vorschau auf "Peninsula". Der zweite Teil der "Train to Busan"-Reihe hatte demnach ein Budget von umgerechnet 14 Millionen Euro – damit stand etwa doppelt so viel Geld wie beim Vorgänger zur Verfügung. Das lasse "Train to Busan" wie einen Independent-Film aussehen, so Regisseur Yeon Sang-ho. Aber worum geht's in "Peninsula" eigentlich – aber warum heißt der Film nicht einfach "Train to Busan 2"?

Korea? Gibt's nicht mehr

"Peninsula" spielt vier Jahre nach "Train to Busan", ein Zombie-Ausbruch hat Korea verwüstet. Mittlerweile ist dort wirklich alles zerstört, sodass von dem ostasiatischen Land nur noch die geografischen Begebenheiten übrig sind – daher der Titel "Peninsula", zu Deutsch Halbinsel.

Die Fortsetzung wird eine neue Geschichte mit neuen Charakteren erzählen. Diesmal steht der ehemalige Soldat Yeon-seok im Mittelpunkt, der auf eine Mission ins Zombie-infizierte Seoul geschickt wird, in dem es nur noch wenige Überlebende gibt.

Besser als Teil eins?

An "Peninsula" arbeiten einige Veteranen des ersten Teils wie Kameramann Lee Hyung-deok, Visual-Effects-Supervisor Jung Hwang-su und Art Director Lee Mok-won. Fans des ersten Teils sollten sich im Sequel also sofort heimisch fühlen. Wann das startet, steht allerdings noch nicht fest.

"Train to Busan" war schon fantastisch, ich kann den Release von "Peninsula" also kaum abwarten. Auch auf die Gefahr hin, dass mich der Film wieder in ein schluchzendes Häufchen Elend verwandelt.