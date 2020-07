"Truth Seekers": Erste Bilder zu Peggs und Frosts neuer Comedy-Serie

Das britische Comedy-Duo schlechthin ist zurück! Simon Pegg und Nick Frost wenden sich in der neuen Amazon-Serie "Truth Seekers" dem Paranormalen zu. Einen Trailer gibt es bislang nicht, doch erste Bilder geben einen Vorgeschmack auf die übernatürliche TV-Show.

Im Mittelpunkt der Serie steht ein Geisterjäger-Duo, das paranormalen Sichtungen in Großbritannien nachjagt. Frost spielt Gus Roberts, die eine Hälfte des Gespanns. Pegg ist als Anzugträger Dave zu sehen, der vermutlich mit Gus auf Geisterjagd geht.

Geisterjäger decken Verschwörung auf

Als Schauplätze der insgesamt acht Folgen werden Kirchen, Bunker und verlassene Krankenhäuser, die von Geistern heimgesucht werden, dienen. Das Duo geht den Erscheinungen mit selbst gebauten Geister-Detektoren auf den Grund und teilt seine Erlebnisse auf seinem eigenen Online-Channel. "Ihre übernatürlichen Erfahrungen werden häufiger, erschreckender und sogar tödlich, als das Duo beginnt, eine Verschwörung aufzudecken, die die gesamte Menschheit bedrohen könnte", heißt es in der offiziellen Inhaltsangabe (via Variety).

Neben Pegg und Frost gehören Malcolm McDowell ("Uhrwerk Orange"), Emma D'Arcy ("Wanderlust"), Samson Kayo ("Die fantastische Reise des Dr. Dolittle") und Susan Wokoma ("Chewing Gum") zum Cast. Die sechs veröffentlichten Fotos geben jedoch inhaltlich nicht viel preis.

©Colin Hutton / Stolen Pictures / Amazon Prime 2020 fullscreen Malcolm McDowell spielt Richard. ©Colin Hutton / Stolen Pictures / Amazon Prime 2020 fullscreen Susan Wokoma gehört ebenfalls zum Cast. ©Colin Hutton / Stolen Pictures / Amazon Prime 2020 fullscreen Astrid (Emma D'Arcy) wird von ihrer verbrannten Mutter heimgesucht. ©Colin Hutton / Stolen Pictures / Amazon Prime 2020 fullscreen Nick Frost als Gus Roberts. ©Colin Hutton / Stolen Pictures / Amazon Prime 2020 fullscreen Samson Kayo bekommt es als Elton mit der Angst zu tun. ©Colin Hutton / Stolen Pictures / Amazon Prime 2020 fullscreen Dave (Simon Pegg) behält trotz allem gute Laune.

"Truth Seekers"-Trailer auf der Comic-Con?

Simon Pegg und Nick Frost können auf eine langjährige Zusammenarbeit zurückblicken. Das Duo trat 1999 in der Kultserie "Spaced" das erste Mal gemeinsam auf. Darauf folgte die Cornetto-Trilogie wiederum in Zusammenarbeit mit Edgar Wright ("Baby Driver"), die aus den Komödien "Shaun of the Dead" (2004), "Hot Fuzz" (2007) und "The World's End" (2013) besteht. 2011 waren sie zudem in "Paul – Ein Alien auf der Flucht" zu sehen.

Ende der Woche wird es ein virtuelles Panel zu "Truth Seekers" auf der Comic-Con@Home geben. Vielleicht bescheren uns die TV-Macher dann ja den ersten Trailer zur Comedy-Serie. Die acht Folgen sollen noch Ende des Jahres auf Amazon Prime Video erscheinen.