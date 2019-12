"TWD"-Fans haben gewählt: Die 10 besten Episoden des Jahrzehnts

Mit dem Jahreswechsel feiert "The Walking Dead" Jubiläum: Seit rund zehn Jahren ist die Serie rund um die Zombieapokalypse auf Sendung. Welche Episoden kamen bei den Fans am besten an? Das User-Rating auf IMDb liefert Antworten.

Die Folgen mit den besten Ratings stammen aus den Staffeln 2 bis 6 und 9, wie Comicbook berichtet. Am besten schneidet die sechste Season ab, die gleich drei Episoden in den Top Ten platzieren kann. Welche konkreten Episoden für Begeisterung sorgten, erfährst Du in der folgenden Auflistung.

Die beliebtesten "The Walking Dead"-Folgen im Überblick

10. "Schonung" (Staffel 4, Episode 14)

9. "Tot oder Lebendig" ( Staffel 2, Episode 7)

8. "Leben und Tod" (Staffel 3, Episode 4)

7. "Herrsche" (Staffel 5, Episode 16)

6. "Kämpfer" (Staffel 6, Episode 2)

5. "Danke" (Staffel 6, Episode 3)

4. "Die Ruhe davor" (Staffel 9, Episode 15)

3. "Keine Zuflucht" (Staffel 5, Episode 1)

2. "Kein Zurück" (Staffel 4, Episode 8)

1. "In der Falle" (Staffel 6, Episode 9)

Die Ratings für die zehn besten "TWD"-Folgen können sich sehen lassen. Die am zehntbesten platzierte Episode "Schonung" bringt es auf 9,2 von 10 Punkten bei 13.158 Bewertungen. "In der Falle" wurde mit 23.467 Bewertungen von über 23.000 Votern auf Platz eins bugsiert: Rating 9,7.

Am schlechtesten schneiden Staffel 7 & 8 ab

Nicht alle "The Walking Dead"-Folgen kamen bei den Fans gut an. Auffallend ist, dass die Staffeln 1, 7 und 8 in der Liste der besten Episoden mit Abwesenheit glänzen. Die siebte und achte Season der Beißerserie brachte laut Comicbook die am schlechtesten bewerteten Folgen der Serie hervor. In diesen Top Ten sind bis auf "Der letzte Tag auf Erden" aus Staffel 6 (Episode 16) nur Folgen aus Staffel 7 und 8 vertreten. Am allerschlechtesten wurde "Der Schwur" (Staffel 7, Episode 6) mit einem Rating von 5,6 bewertet.

Dieser Abwärtstrend konnte jedoch mit der Verpflichtung von Angela Kang als Showrunner ab Staffel 9 aufgehalten werden. Die neunte und zehnte Season unter ihrer Aufsicht erhielten auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes die Bestwerte unter allen "The Walking Dead"-Staffeln. Und so soll es weitergehen. Laut Chief Content Officer Scott Gimple wird 2020 ein "spannendes Jahr" im "TWD"-Universum.