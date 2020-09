"TWD"-Star Norman Reedus produziert "Undone By Blood"-Serie

Die Neo-Western-Comicreihe "Undone By Blood" von AfterShock Comics wird fürs Fernsehen adaptiert. Niemand Geringeres als "The Walking Dead"-Star Norman Reedus ist mit seiner Produktionsfirma Bigbaldhead Productions beteiligt. Zudem soll Reedus für eine der Hauptrollen im Gespräch sein.

Nicht einmal eine Woche nachdem bekannt wurde, dass Norman Reedus' Charakter Daryl aus "The Walking Dead" ein eigenes Spin-off bekommt, gibt es schon wieder Neuigkeiten rund um den Schauspieler: Er wird die Serie "Undone By Blood" produzieren – und vermutlich auch darin mitspielen. Das Projekt ist Teil eines zweijährigen First-Look-Deals, den Reedus nun mit dem US-Sender AMC geschlossen hat, berichtet Deadline.

Darum geht's in "Undone By Blood"

"Undone By Blood" spielt in den frühen 1970er-Jahren. Ethel Grady Lane kehrt mit nur einem Ziel in ihre Heimatstadt Sweetheart, Arizona, zurück: Sie will den Mörder ihrer Familie töten. Auf der Suche nach ihm wird sie lediglich von einem alten Westernroman begleitet, der von dem Revolverhelden Solomon Eaton handelt. Bald schon beeinflusst die Geschichte die Entscheidungen der Protagonistin in der Realität, während sie dem düsteren Geheimnis der Stadt auf die Spur kommt ...

Wen könnte Norman Reedus spielen?

Da die zentrale Hauptfigur in "Undone By Blood" eine Frau ist, dürfte dieser Part nicht an Reedus gehen. Der Co-Autor der Comics, Zac Thompson, wüsste allerdings genau, in welcher Rolle er den "TWD"-Star gerne sähe (via AfterShock): "Er ist die perfekte Besetzung für einen legendären Schundroman-Revolverhelden wie Solomon Eaton. Von Beginn an verstand Norman Sol, als wäre er eine Erweiterung seiner selbst. Er sah all die Dinge, die wir in diesem Charakter gesehen haben und um ehrlich zu sein, Norman ist im Grunde schon ein knallharter Cowboy." Bleibt zu hoffen, dass dieser Deal ebenfalls bald in trockenen Tüchern ist!