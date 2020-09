Und Action! Set-Foto zu "Mission: Impossible 7" teasert irren Stunt an

Seit Februar lag die Produktion von "Mission: Impossible 7" auf Eis. Nun darf endlich wieder gedreht werden! Regisseur Christopher McQuarrie feiert die Rückkehr ans Set des Action-Sequels mit einem Schnappschuss, bei dessen Anblick nicht nur Menschen mit Höhenangst der Atem stocken dürfte ...

Das Foto, das Christopher McQuarrie auf Instagram teilt, zeigt eine malerische Gebirgslandschaft und eine schwindelerregend hohe Rampe, die ins Nichts zu führen scheint. Winzig klein erscheint dagegen die Person, die auf der Rampe steht und in den Abgrund blickt. Ob es sich um Hauptdarsteller Tom Cruise handelt oder nicht, verrät McQuarrie nicht.

"Action ... #MI7 Tag 1" betitelt der Regisseur seinen Beitrag lediglich. Offenbar wird die Messlatte in Sachen Stunts bereits am ersten Drehtag nach der Zwangspause hoch gelegt – im wahrsten Sinne des Wortes!

Der nächste Höhenflug für Ethan Hunt?

Empfehlung des Autors: Primetime "Mission: Impossible 6": Diesen krassen Stunt hat Tom Cruise ohne Double gedreht

Wenn es um Stunts geht, will die "Mission: Impossible"-Crew in jedem Sequel noch ein Stückchen höher hinaus. Für den vierten Film der Reihe kletterte Hollywoodstar Tom Cruise an der Fassade des Burj Khalifa herum. Der Wolkenkratzer ist mit 828 Metern das höchste Gebäude der Welt. Für Teil 5, "Rogue Nation", baumelte der Schauspieler tatsächlich an der Außenseite eines startenden Flugzeugs – und nahm beim Dreh sogar eine gebrochene Rippe in Kauf. Zuletzt absolvierte Cruise für "Mission: Impossible 6 – Fallout" selbst einen HALO-Fallschirmsprung aus mehreren Tausend Metern Höhe.

Es wäre somit nicht allzu verwunderlich, wenn wir Cruises Protagonisten Ethan Hunt im kommenden Film mit einem Motorrad über eine Rampe in den Bergen rasen sehen – nur damit er letztlich sicher auf dem nächsten Gipfel landet.