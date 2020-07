"Und täglich grüßt das Murmeltier": TV-Serie der Kultkomödie in Arbeit

"Now put your little hand in mine ..." - mit diesen Songzeilen von Sonny und Cher beginnt für Phil (Bill Murray) in "Täglich grüßt das Murmeltier" immer wieder ein und derselbe Tag. Nun plant Sony, den Comedy-Klassiker in Serie zu schicken.

Das plauderte Ned-Darsteller Stephen Tobolowsky ("Spaceballs") im The Production Meeting Podcast via Comingsoon aus. Und nicht nur das: Er sei von Sony gefragt worden, ob er die Rolle des nervigen Versicherungsvertreters auch in der Serie übernehmen würde.

TV-Serie mit Ned, aber ohne Phil?

"Es ist die Rede von einer 'Und täglich grüßt das Murmeltier'-Serie", so Tobolowsky. Ein Produzent auf dem Sony-Gelände hätte ihn gefragt, ob er in der Serie wieder Ned spielen würde. "Klar, kein Problem", sei seine prompte Antwort gewesen. Mehr zu dem Projekt konnte oder wollte der Schauspieler jedoch nicht verraten. Nur so viel: "Es ist Ned 30 Jahre später. Wie wird sein Leben wohl aussehen?"

Es ist gar nicht so lange her, dass Tobolowsky zuletzt als Ned Ryerson zu sehen war. Er und Bill Murray schlüpften in einem humorvollen Superbowl-Werbeclip Anfang Februar 2020 noch einmal in ihre Rollen aus "Und täglich grüßt das Murmeltier".

Es ist jedoch zweifelhaft, ob Murray den Wetterfrosch Phil in einer Serie erneut verkörpern würde. Slashfilm vermutet, dass in der Serie Phils Sohn im Mittelpunkt stehen könnte – wie in einem Virtual-Reality-Spiel, das letztes Jahr veröffentlicht wurde. Zurzeit bleibt das jedoch alles Spekulation.

Bill Murray gefangen in einer Zeitschleife

Auch interessant: Primetime Und täglich grüßt das Murmeltier: Diese 7 Filme sind in einer Zeitschleife gefangen

"Und täglich grüßt das Murmeltier" von 1993 begleitet den mürrischen TV-Wetteransager Phil (Murray) bei seinem neuesten Auftrag: Er soll den Tag des Murmeltiers in der beschaulichen Kleinstadt Punxsutawney mit seinem Team filmisch begleiten. Phil möchte das Ganze so schnell wie möglich hinter sich bringen, ist aber plötzlich in einer Zeitschleife gefangen, die ihn den Murmeltiertag immer und immer wieder erleben lässt. Die Fantasy-Komödie ist inzwischen zum Klassiker geworden und hält auf der Filmbewertungsplattform Rotten Tomatoes ein Kritiker-Rating von 96 Prozent.

Wann und wo die Serie erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt.