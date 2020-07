Update zum vorläufigen "The Walking Dead"-Finale von Staffel 10

Am 5. Oktober wissen wir endlich, wie die zehnte "The Walking Dead"-Staffel endet. Vorab haben Daryl-Darsteller Norman Reedus und Regisseur Greg Nicotero ein Update zum mit Spannung erwarteten Staffelfinale gegeben, das die Vorfreude nur noch weiter steigert.

Achtung, Spoiler! Es folgen Details zur bisherigen Staffel 10 von "The Walking Dead". Du liest auf eigene Gefahr weiter.

Im Zuge der Comic-Con@Home wird Norman Reedus gefragt, ob es erneut eine direkte Auseinandersetzung zwischen Daryl und Beta geben wird – so wie am Ende von Staffel 9. Doch Reedus weiß, wie er antwortet und dabei die Spannung aufrecht erhält: "Ich weiß nicht, [Beta] ist ein großer Kerl. Ich denke, dass er ihm gerne mit einem Pfeil in den Hintern schießen würde – aus sicherer Entfernung."

Gefangen im Turm

Auf Daryl und die anderen Überlebenden wartet im vorläufigen Finale von Staffel 10 außerdem eine große Gefahr, wie Greg Nicotero erklärt. Konkret bezieht er sich damit auf die riesige Herde Untoter, die auf den Turm zuschlurft, in dem Negan und Co. Zuflucht gesucht haben.

Eigentlich haben die Überlebenden eine sichere Methode entwickelt, um sich vor den Beißern zu schützen. Sie schmieren sich mit den Eingeweiden der Zombies ein und können sich auf diese Weise unter die Untoten mischen und entkommen.

Bist Du ein Whisperer oder nicht?

Mit dem Erscheinen der Whisperer ist das allerdings keine Option mehr. Genau das Gleiche praktizieren die Feinde der Überlebenden auch. Niemand kann sich also nun mehr sicher sein, ob sich in der Beißer-Horde auch Menschen befinden oder nicht. "Die Herausforderung besteht [für die Überlebenden] darin, herauszufinden, wie sie aus der Situation herauskommen. Sie können nicht so umherschleichen wie sonst, denn es gibt Whisperer innerhalb der Untoten-Herde."

Nicotero begeistert von Staffel 10

Einen Eindruck der Zombie-Invasion gab es am Ende von Episode 15. "Ich liebe diese letzten Einstellungen, wenn Beta mit Tausenden Beißern auf den Turm zuläuft", lobt Nicotero. "Ich gebe Angela Kang und den Autoren beide Daumen hoch, denn die Richtung, die die Staffel eingeschlagen hat, wie die Staffel aufgebaut ist ... Es fühlte sich so an, als gebe einem die aktuelle Folge immer noch mehr als die vorherige."