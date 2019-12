"Venom 2" mit Spider-Man? Gerüchte um Tom Hollands Auftritt

Taucht Spider-Man in "Venom 2" auf? Eine gut informierte Quelle glaubt daran. Wenn Tom Hardy im nächsten Jahr zum zweiten Mal als bissiger Symbiont auftritt, könnte er dabei auf Tom Hollands Spinnenmann treffen.

Der Insider Daniel Richtman hat einen Bericht veröffentlicht, in dem er über eine Rolle für Spider-Man-Darsteller Tom Holland in "Venom 2" spekuliert. Laut Comicbook.com tauchten die Informationen auf der Patreon-Seite des Journalisten auf, wo sie nur für zahlende Unterstützer sichtbar sind. Richtman soll die Personalie dort als" schlechte Neuigkeit" bezeichnen – aber nur, weil er "Venom" nicht besonders mochte.

Mehr als das Casting-Gerücht gibt es zu dem möglichen Auftritt zwar noch nicht, Spekulationen um die Art der Rolle dafür umso mehr. Comicbook vermutet, dass Spider-Man maximal eine kleine Rolle bekommt, da die Dreharbeiten zu "Venom 2" bereits laufen, der Release schon nächstes Jahr ansteht und für Spider-Man recht viel zeitaufwändige Effekt-Arbeit nötig wäre.

TheGWW überlegt dagegen, ob der "Venom"-Spidey der gleiche wäre, der auch im Marvel Cinematic Universe auftritt. Möglich wäre das, auch wenn unwahrscheinlich ist, dass Venom im Gegenzug in das große Marvel-Filmuniversum eingegliedert wird. Vielleicht tritt aber auch ein Spider-Man in "Venom 2" auf, der aussieht wie Tom Holland, aber eine Paralleluniversums-Version zum MCU-Spinnenmann ist.

Das in Kürze vernünftig zu erklären, wird aber echt knifflig ...

