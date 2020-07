Verflucht! Netflix setzt "Chilling Adventures of Sabrina" ab

Weltuntergang für "Sabrina"-Fans: Die Serie rund um die schaurigen Abenteuer der Teenagerhexe wird überraschend beendet. Zuvor kehrt "Chilling Adventures of Sabrina" jedoch mit Staffel 4 zurück, um die Geschichte "gruselig, sexy und übernatürlich" abzuschließen.

Die finale Season wird noch dieses Jahr auf Netflix erscheinen, wie unter anderem Deadline berichtet. Zeitgleich zur Absetzung tröstet Netflix die Fans mit neuen Fotos aus dem letzten Kapitel der Serie.

Netflix ließ Showrunner freie Hand

Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa nimmt im Guten Abschied von der übersinnlichen Serie: "Die Arbeit an 'Chilling Adventures of Sabrina' war vom ersten Tag an eine große Ehre", äußerte er in einem Statement (via The Hollywood Reporter). Die Arbeit mit dem Cast, allen voran Hauptdarstellerin Kiernan Shipka, sei eine Freude gewesen und er dankt der ganzen Crew für ihren Einsatz. "Ich bin unseren Partnern bei Netflix, Warner Bros., Berlanti Television und Archie Comics dankbar, dass sie uns die Geschichte erzählen ließen, so wie wir sie erzählen wollten. Wir können es nicht abwarten, dass alle Staffel 4 sehen".

Sabrina kämpft in Staffel 4 gegen die "Eldritch Terrors"

In den letzten acht Episoden der Serie bedrohen die sogenannten "Eldritch Terrors" Greendale. Diese Kreaturen wurden von Vater Blackwood heraufbeschworen. Der Hexenzirkel rund um Sabrina muss sie einzeln bekämpfen. Sie bestehen unter anderem aus "The Weird", "The Returned" und "The Darkness". Der größte Gegner ist jedoch "The Void", der das Ende aller Dinge ist. Die Hexen nehmen gemeinsam mit dem Fright Club den Kampf gegen sie auf.

Impressionen aus den letzten Episoden von Staffel 4 veröffentlichte Netflix auf Twitter: