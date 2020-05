Vergiss das Spidey-Verse, jetzt kommt das SPUMC

Dürfen wir vorstellen: Das Marvel-Universum, das zu Sony Pictures gehört, hat einen ganz offiziellen Namen. Und weil "Spidey-Verse" zu einfach wäre, hat sich das Studio einfach etwas viel Komplizierteres überlegt.

Ab sofort sind Spider-Man, Venom und Morbius Teil des SPUMC, was wiederum die Abkürzung für Sony Pictures Universe of Marvel Characters ist. Und wer bei dem Namen ebenfalls unweigerlich an die Pippi-Langstrumpf-Folge mit dem Spunk denken muss: Da sind wir schon zwei!

SPUMC, nicht Spunk

Wieso der Name plötzlich die Runde macht, geht auf einen Twitter-Post des "Spider-Man: Far From Home"-Accounts zurück. Der kündigt an, dass es auf Amazon aktuell alle Filme aus dem "Spider-Man Universe of Characters" im Angebot gibt.

Daraufhin haben sich die Kollegen von IGN direkt an Sony Pictures gewandt und wollten wissen, ob das der offizielle Name des Spidey-Verse ist. Die antworteten mit dem gar nicht mal so eingängigen Namen Sony Pictures Universe of Marvel Characters.

Wie IGN schreibt, ist der Name bereits seit 2019 bekannt, nur wurde er nie wirklich genutzt, um sich in den Köpfen der Fans festzusetzen. Als Beleg zeihen sie eine Präsentation von Sony Pictures Entertainment von 2019 heran.

Die Sache mit den Lizenzen

Auch wenn Spider-Man eigentlich ein Marvel-Charakter ist und damit eigentlich Teil des Marvel Cinematic Universe (MCU) sein müsste, gehört er aus Lizenzgründen Sony. Durch den Erfolg durch die "Spider-Man"-Filme mit Tom Holland und "Venom" werden sie die Rechte an dem Spinnenmann und seinen Kollegen wohl auch nicht so schnell an Disney abtreten.