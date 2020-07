Verstärkung für "Black Adam": Noah Centineo als Atom Smasher gecastet

Nun ist es raus: Noah Centineo wird zum DC-Helden! Der "To All the Boys I've Loved Before"-Star wird in der kommenden Comicverfilmung "Black Adam" zu sehen sein. Der 24-Jährige stößt damit als erstes weiteres Cast-Mitglied zur Besetzung um Hauptdarsteller Dwayne Johnson.

Eigentlich sollte die Produktion von "Black Adam" diesen Monat anlaufen, doch die Corona-Pandemie machte dem DC-Film einen Strich durch die Rechnung. Die Verzögerung beim Drehstart führte wiederum dazu, dass sich Filmstudio Warner Bros. mit Details zum Film bedeckt hielt – bis jetzt, denn Noah Centineo wurde laut The Hollywood Reporter als Atom Smasher gecastet, der in den Comics unter anderem Mitglied des Superheldenteams Justice Society of America (JSA) war.

Wer ist Atom Smasher?

Atom Smasher heißt in den Comics eigentlich Albert "Al" Rothstein. Er ist der Enkel des Superschurken Cyclotron sowie der Patensohn von Al Pratt, dem ersten Helden mit dem Alias The Atom. Wie sein Großvater verfügt er über übermenschliche Fähigkeiten: Er kann seine Körpermasse manipulieren und seine Größe und Kraft so extrem anwachsen lassen.

Zeitweise schließt Atom Smasher sich der Justice League an. Später wird er Mitglied der Justice Society of America. Dort trifft er auf Black Adam, der seinem Schurkendasein den Rücken gekehrt hat. In den Comics bauen Atom Smasher und Black Adam nach anfänglichem Misstrauen eine enge, brüderliche Bindung zueinander auf und verlassen gemeinsam die JSA, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Ob der kommende "Black Adam"-Film diese Storyline aufgreift, bleibt abzuwarten.

"Black Adam"-Team nimmt Gestalt an

Neben den Darstellern Dwayne Johnson und Noah Centineo konnte als Regisseur bereits Jaume Collet-Serra ("The Commuter") für "Black Adam" verpflichtet werden. Sollte ab nun aber zeitlich alles glattgehen, wird der DC-Film am 22. Dezember 2021 in den US-Kinos starten. Einen Starttermin für Deutschland gibt es bislang nicht.