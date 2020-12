"Vikings"-Ende naht: Der Starttermin für Staffel 6 Teil 2 steht fest

Die gute Nachricht: Nach langem Warten ist endlich bekannt, wann die finalen Folgen der Erfolgsserie "Vikings" in Deutschland starten. Die noch bessere Nachricht: Die erste Episode von Staffel 6B wird noch 2020 bei Prime Video abrufbar sein!

Lange sah es so aus, als ob sich die "Vikings"-Fans bis Frühjahr 2021 gedulden müssten, um die letzten zehn Folgen der Wikingersaga sehen zu können. Nun gibt es Grund zur Freude: Via Instagram veröffentlichte Amazon eine Übersicht einiger Dezember-Neustarts – ohne "Vikings". Prompt hakte ein Fan in der Kommentarspalte nach, wann denn die zweite Hälfte von Staffel 6 auf Prime Video startet. Die Antwort: Am 30. Dezember 2020 ist es so weit! Anschließend wird wie gewohnt jede Woche eine neue Episode veröffentlicht.

fullscreen Ganz nebenbei lässt Prime Video die "Vikings"-Bombe platzen. Bild: © Instagram/primevideode 2020

Was erwartet uns in Staffel 6B von "Vikings"?

In Folge 10 von Staffel 6 hieß es zuletzt: die Rus unter Oleg und Ivar gegen die Nordmänner unter Harald und Björn. Für Letztere sah es dabei nicht besonders gut aus, Björn wurde gar von Ivars Schwert durchbohrt – oder nicht? Der Trailer zu Folge 11 legt nahe, dass Björn noch am Leben ist: "Ich hab es dir gesagt, Ivar, du kannst ihn nicht töten", stößt Hvitserk im Clip hervor. Der Kampf um Norwegen ist also noch längst nicht entschieden.

Unterdessen reisten Ubbe und Torvi zuletzt nach Island. Im Trailer wiederum ist von einer "neuen Welt" die Rede. Offenbar entdeckt das Paar Amerika für sich.

Zudem scheint Ivar bereits den nächsten Kampf im Sinn zu haben, denn es gibt ein Wiedersehen mit König Alfred von Wessex und Mercia.