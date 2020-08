Wann kommt Teil 2 von "Lucifer"-Staffel 5? Das sagt Tom Ellis

Die erste Hälfte von "Lucifer"-Staffel 5 ist kaum veröffentlicht, da haben die meisten Lucifans die neuen Folgen auch schon wieder verschlungen. Besonders fies: Die Episoden gipfeln in einem Cliffhanger – und wann es weitergeht, steht nicht fest. Nun erbarmt sich allerdings der Teufel höchstpersönlich und verrät, in welchem Zeitraum wir mit der zweiten Hälfte rechnen können.

Als Gast beim Podcast Pilot TV teilt "Lucifer"-Hauptdarsteller Tom Ellis seine Gedanken zum möglichen Release-Zeitraum der ausstehenden acht Folgen von Staffel 5.

Teil 2 von Staffel 5 noch Ende 2020?

"Ich bin nicht ganz sicher, wann sie ausgestrahlt werden, weil wir immer noch das Finale drehen müssen", erklärt der Schauspieler zunächst. "Wir waren etwa halb damit fertig, also wir gehen zurück [ans Set], starten damit und dann gehen wir direkt zum Dreh von Staffel 6 über. Also wird [die zweite Hälfte inklusive des Staffelfinales] hoffentlich, so würde ich denken, in der Weihnachtszeit oder Anfang nächsten Jahres bereitstehen."

Die kommenden Folgen werden emotional

Achtung, Spoiler! Der folgende Absatz enthält Handlungsdetails zu Part 1 von "Lucifer"-Staffel 5. Du liest auf eigene Gefahr weiter!

Die Zeit bis dahin sollten Lucifans nutzen, um sich für das Kommende zu wappnen. Denn: Co-Showrunner Joe Henderson warnt die Zuschauer, dass die zweite Hälfte von Staffel 5 die "bislang emotionalste Season" wird. Es werde viel Lichtblicke, aber auch jede Menge düstere Momente geben, erklärt Henderson im Interview mit ET Online. Besonders die himmlische Familiendynamik liefere jede Menge emotionalen Zündstoff. "Papa [alias Gott] ist zu Hause und er ist nicht glücklich darüber, was seine Kinder gemacht haben."