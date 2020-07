Warner Bros. verschiebt die Kinostarts von "Tenet" und "Conjuring 3"

Doch kein neuer Film von Christopher Nolan im August: Sein neuer Film "Tenet" wird nicht wie geplant in drei Wochen in den Kinos starten. Gleiches gilt für einen anderen Film von Warner Bros.: Der Release von "Conjuring 3" wurde ebenfalls gestrichen.

Besonders ärgerlich ist, dass "Tenet" noch nicht einmal einen neuen Kinostart-Termin erhalten hat. Warner Bros. hat den Sci-Fi-Spionagethriller von Christopher Nolan auf unbestimmte Zeit verschoben. Es ist die inzwischen dritte Verschiebung, denn ursprünglich sollte "Tenet" am 16. Juli in den Kinos starten. Dann folgte eine Verzögerung auf den 30. Juli, bevor er erneut verlegt wurde – auf den 12. August.

Corona-Zahlen in den USA verhindern Wiedereröffnung der Kinos

Wie Toby Emmerich, Vorsitzender der Warner Bros. Pictures Group, (via IndieWire) erklärt, sei er allerdings zuversichtlich, dass "Tenet" trotzdem dieses Jahr in den Kinos startet. "Wir werden einen neuen 2020-Start für 'Tenet' teilen." Viele hatten die erneute Verzögerung bereits geahnt, letztlich war es nur eine Frage der Zeit, bis Warner Bros. den Release verschiebt.

Hintergrund ist, dass in den USA die Zahlen der an Corona Infizierten weiterhin ansteigen, sodass die Gouverneure die Lichtspielhäuser weiterhin geschlossen halten. Sobald aber in New York und Los Angeles, den beiden wichtigsten US-Kinomärkten für Hollywood, die Kinos wieder öffnen, dürfte Warner mit einem neuen Datum um die Ecke kommen.

Selbst der Teufel muss warten

Neben "Tenet" hat Warner Bros. auch "Conjuring 3: Im Banne des Teufels" verschoben. Für das Horror-Sequel gibt es allerdings bereits einen neuen Termin. Statt im September 2020 startet der neue Fall der Warrens am 4. Juni 2021 in den USA – und damit vermutlich einen Tag vorher bei uns. Allerdings ist der Deutschlandstart noch nicht bestätigt.