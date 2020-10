Warner Bros. verschiebt "The Batman", "Matrix 4" und weitere Kinofilme

Wirklich überraschend kommt der Entschluss nicht, Kinofans dürfte er dennoch hart treffen: Filmstudio Warner Bros. hat diverse Startterminverschiebungen bekannt gegeben. Sehnlichst erwartete Blockbuster werden sich demnach merklich verspäten. Vor allem DC-Anhänger müssen sich in Geduld üben.

Eigentlich sollte "Dune" im Dezember in den Kinos anlaufen. Stattdessen verschiebt Warner Bros. den Starttermin des Sci-Fi-Epos beinahe um ein ganzes Jahr auf den 1. Oktober 2021. Und das ist nur der Anfang.

"The Batman" erst 2022

Da "Dune" nun den ursprünglichen US-Kinostart-Slot von "The Batman" übernimmt, muss auch der DC-Film mit Robert Pattinson weichen. In den deutschen Kinos soll die düstere Comicverfilmung nun erst am 4. März 2022 anlaufen. Eine herbe Enttäuschung für Fans des Dark Knight. Schließlich konnte der erste Trailer zum Film, der im August auf dem DC FanDome Premiere feierte, durchaus begeistern.

Einzig "Matrix 4" rückt vor

Der einzige Kinostart, der vorgezogen statt nach hinten verschoben wurde, ist der von "Matrix 4". Das Sequel mit Keanu Reeves hätte eigentlich am 1. April 2022 durchstarten sollen, landet nun aber schon am 22. Dezember 2021 in den US-Kinos. Laut Angaben von IMDb werden voraussichtlich auch deutsche Kinogänger in den Genuss dieses frühen Weihnachtsgeschenks kommen.

Warners verschobene Kinostarts im Überblick