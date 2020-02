Was geht bei Netflix durch die Decke? Neues Top-10-Feature verrät es

Welche Serien und Filme sind bei Netflix gerade schwer angesagt? Der Streamingdienst verrät es jetzt mit neuen Top-Ten-Listen und Markierungen.

Netflix-User können sich wahlweise ein Gesamt-Ranking oder die jeweils zehn beliebtesten Filme oder Serien anzeigen lassen.

Deutschland guckt Reality-TV und deutsche Filme

Die Listen sind länderspezifisch und werden täglich aktualisiert. In Deutschland erfreut sich demnach gerade die Reality-TV-Serie "Liebe macht blind" großer Beliebtheit. Viele User haben sich zudem offenbar die Serien "Locke & Key", "Narcos Mexiko", "Sex Education" und "Ich schweige für Dich" angeschaut.

Bei den Filmen haben es mit "Isi & Ossi" und "Systemsprenger" gleich zwei deutsche Produktionen ins aktuelle Ranking geschafft. Außerdem sind der Politthriller "Das Letzte, was er wollte" mit Anne Hathaway, die Teenieromanze "To All the Boys I've Loved Before 2" und der Familienfilm "Peter Hase" in den Top Ten vertreten.

Top-Ten-Produktionen bekommen ein Abzeichen

Filme und Serien, die es ins Ranking geschafft haben, sind im Netflix-Katalog außerdem an einer entsprechenden Markierung zu erkennen. Das neue Top-Ten-Feature hatte Netflix zuvor in Großbritannien und Mexiko getestet.