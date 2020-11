Regisseur Robert Rodriguez hat dank "Spy Kids" und "Die Abenteuer von Sharkboy und Lavagirl in 3-D" bereits reichlich Erfahrung mit familienfreundlichen Actionkomödien. Sein kommender Netflix-Film "We Can Be Heroes" soll im gleichen Universum spielen wie "Sharkboy und Lavagirl". Nun gibt es erste Bilder zum Film sowie den offiziellen Starttermin.

Bereits ab dem 1. Januar 2021 wird "We Can Be Heroes" auf Netflix abrufbar sein!

Netflix-Film mit Pedro Pascal als Superheld

Pedro Pascal ("The Mandalorian"), Boyd Holbrook ("Logan – The Wolverine") und Christian Slater ("Mr. Robot") werden in dem Familien-Actionfilm als "Heroics" zu sehen sein, ein Superhelden-Team, das an Marvels Avengers erinnert.

Ihre Charaktere dürften jedoch nicht im Fokus stehen, denn: "We Can Be Heroes" handelt von einer Gruppe Kinder, die sich zusammen tun müssen, als ihre Superhelden-Eltern von außerirdischen Invasoren entführt werden. Gut, dass die Kids selbst auch über Superkräfte verfügen. Einzig Missy (YaYa Gosselin), die Tochter von Superheld Marcus Moreno (Pascal), hat ihre Fähigkeit bislang nicht entdeckt.

Ebenfalls zum Cast von "We Can Be Heroes" gehört Priyanka Chopra Jones ("Quantico") – und die könnte den ersten Fotos nach zu urteilen auf Seiten der fiesen Aliens stehen!

fullscreen Spielt Priyanka Chopra die Hauptantagonistin? Bild: © Ryan Green/Netflix 2020 fullscreen Mit diesen Super-Kids sollte man sich besser nicht anlegen! Bild: © Ryan Green/Netflix 2020 fullscreen Boyd Holbrooks Charakter ist ein Mitglied der "Heroics". Bild: © Ryan Green/Netflix 2020

Unser Fazit: "We Can Be Heroes" sieht nach kunterbuntem Spaß für Groß und Klein aus – es gibt schlechtere Arten, ins neue Jahr zu starten!