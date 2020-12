"We Can Be Heroes": Trailer zum neuen Superheldenfilm von Netflix

Superheldenfilme sind bei Groß und Klein beliebt, doch besonders der Nachwuchs dürfte sich über den neuen Netflix-Film "We Can Be Heroes" freuen. Darin übernehmen die Kinder der Superhelden das Ruder und retten die Erde vor einer großen Bedrohung. Ein erster Trailer weckt Vorfreude.

Auch wenn die kleinen Helden im Fokus stehen, wurden vor allem die Eltern hochkarätig besetzt: Pedro Pascal ("The Mandalorian"), Christian Slater ("Interview mit einem Vampir") und Priyanka Chopra Jones ("Isn't It Romantic?") veredeln den "We Can Be Heroes"-Cast.

Superhelden-Kids retten die Welt

Und darum geht es: Die Heroics, eine Gruppe von Helden mit Superkräften, schützt die Erde vor Gefahren. Als jedoch außerirdische Invasoren einfallen, werden die Mitglieder gefangen genommen. Die Regierung bringt die Kinder der Heroics zu ihrem eigenen Schutz in einem sicheren Versteck unter. Doch die Kids rund um Missy Moreno wollen nicht Däumchen drehen, während ihre Eltern in Gefahr sind. Sie tun sich zusammen und vollbringen dank Teamarbeit und ihrer Superkräften wahrhaft heldenhaftes.

Regisseur Robert Rodriguez ist in seinem Element

Die Story kommt Dir irgendwie bekannt vor? Kein Wunder, denn Robert Rodriguez führt Regie. Der US-Regisseur hat bereits erfolgreich die "Spy Kids"-Trilogie als Regisseur und Produzent umgesetzt. 2005 schnupperte er zudem mit dem Kinderfilm "Die Abenteuer von Sharkboy und Lavagirl" Superheldenluft.