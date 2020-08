"Wer ist hier der Boss?": Sequel-Serie mit Danza und Milano in Arbeit

Zurück aus den 1980er-Jahren! Sony entwickelt gerade eine Sequel-Serie zur beliebten US-Sitcom "Wer ist hier der Boss?". Fans dürfen sich freuen: Die Urgesteine Tony Danza und Alyssa Milano werden wieder als Tony und Samantha Micelli dabei sein.

Die Serie soll 30 Jahre nach dem Ende der Sitcom spielen und sich um das Vater-Tochter-Gespann drehen. Doch es gibt vielleicht auch ein Wiedersehen mit anderen alten Bekannten, wie Deadline in Aussicht stellt.

Generationenkonflikt in einer modernen Familie

Samantha ist in der Serie eine alleinerziehende Mutter und lebt in dem Haus, in dem ihr Vater einst Haushälter war. Die Sequel-Serie soll wie das Original Generationenkonflikte und unterschiedliche Erziehungsmethoden behandeln. Das jedoch mit der Dynamik einer modernen Familie von 2020. Judith Light (Angela) und Danny Pintauro (Jonathan) sind derzeit noch nicht in das Projekt involviert, unterstützen es aber. Falls die Macher eine kreative Möglichkeit finden, ihre Charaktere einzubinden, wären sie laut Deadline wohl zu einer Rückkehr bereit.

Sitcom stellte klassische Genderrollen auf den Kopf

"Wer ist hier der Boss?" lief von 1984 bis 1992 in acht Staffeln auf dem Sender ABC. Darin zieht der ehemalige Baseballprofi Antony Morton "Tony" Micelli von New York nach Connecticut, um seiner Tochter Samantha ein besseres Leben zu ermöglichen. Er findet eine Anstellung als Haushälter bei Angela Bower. Sie ist eine alleinerziehende Mutter eines Sohnes und Chefin einer Werbeagentur. Die Sitcom war für ihre Zeit sehr modern und stellte die klassischen Gender-Rollen auf den Kopf.

Sequel-Serien wie "Fuller House" und "Die Conners" beweisen, dass das Wiederaufleben lassen von Kultserien aus den 1980er und 1990er-Jahren gelingen kann. Wann und wo die "Wer ist hier der Boss?"-Serie ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.