Wer löst Tom Cruise ab? "Jack Reacher"-Serie findet Hauptdarsteller

Neuer Ermittler in den Startlöchern: Die geplante "Jack Reacher"-Serie hat ihren Titeldarsteller gefunden. Ein "Titan"-Star wird in die Fußstapfen von Tom Cruise treten, der den Ex-Militärpolizisten in bislang zwei Kinofilmen verkörperte.

Alan Ritchson soll für die Serie von Amazon, Skydance Television und Paramount Television zu Jack Reacher werden, wie Deadline berichtet. Allein mit seiner Statur bringt er alle Attribute für den Titelhelden mit.

Staffel 1 nutzt den Thriller "Größenwahn" als Vorlage

Die erste Staffel der Serie beruht auf dem ersten Band der erfolgreichen Thrillerromanreihe von US-Autor Lee Child. Er trägt den Titel "Killing Floor", was im Deutschen als "Größenwahn" übersetzt wurde. Im Mittelpunkt steht der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher, der auf eigene Faust gefährliche Jobs annimmt und dabei skrupellos mit seinen Feinden umgeht. In seinem ersten Abenteuer steht er unter Mordverdacht, das Opfer ist sein eigener Bruder. Die Jack-Reacher-Buchreihe umfasst bald 25 Romane und wurde in 49 Sprachen übersetzt.

"Titan"-Star Alan Ritchson ist actionerprobt

Reacher wird in den Romanen als knapp zwei Meter großer Hüne mit einem Gewicht von über hundert Kilogramm beschrieben. Ritchson misst immerhin über 1,90 Meter und ist damit näher an der Beschreibung dran als Tom Cruise, der die Rolle in "Jack Reacher" (2012) und "Jack Reacher: Kein Weg zurück" (2016) übernahm.

Ritchson hat bereits in der DC-Serie "Titans" als DC-Held Hawk Schlagkraft bewiesen. Diese Rolle nahm er in einer Folge der Serie "Supergirl" erneut auf. Außerdem verkörperte er in zwei "Teenage Mutant Ninja Turtles"-Filmen die Schildkröte Raphael und war in "Die Tribute von Panem - Catching Fire" zu sehen.

Wann die "Jack Reacher"-Serie ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.