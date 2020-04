"Westworld": Staffel 4 ist bereits bestätigt

Die dritte Staffel von "Westworld" ist nicht mal abgeschlossen, da gibt es schon eine erfreuliche Ankündigung für Fans von HBOs Science-Fiction-Serie: Eine vierte Staffel ist jetzt schon angekündigt.

"Vom Western-Themepark zur technokratischen Metropole der nahen Zukunft, wir haben jeden Twist und jede Wendung der meisterhaften Geschichtenerzähler Jonathan Nolan und Lisa Joy sehr genossen", so Casey Bloys, der Präsident von HBOs Programmsparte in einer Pressemitteilung. "Wir können es nicht erwarten, zu sehen, wohin uns ihre inspirierte Vorstellungskraft als Nächstes bringt." Über die Ankündigung berichtet unter anderem Variety.

Weitere Details zur vierten "Westworld"-Staffel gibt's derzeit noch nicht, der Plot ist jedes Mal ein großes Geheimnis. Wir dürfen aber davon ausgehen, dass uns die Serie an ein brandneues Setting führt. Das macht "Westworld" nämlich gerne – und das recht eng gesteckte "Spielfeld" der künstlichen Wildwest-Welt hat die Serie ja schon nach der ersten Staffel verlassen.

Die aktuell laufende Staffel 3 spielt sogar erstmals außerhalb des futuristischen Freizeitparks. Allerdings kam das nicht bei allen Fans gut an: Nachdem schon die zweite Staffel herbe Kritik hatte einstecken müssen, verlor "Westworld" mit der Premiere der dritten Staffel in den USA schmerzhafte 57 % der Zuschauer gegenüber dem Serienauftakt von Staffel 1.

"Westworld" ist für HBO eine Art Anomalie. Nach einem mitreißenden Auftakt und begeisterten Kritiken zur ersten Staffel sank die Serie schockierend schnell im Ansehen der Fans. Viele ehemalige Zuschauer sind längst ausgestiegen – obwohl die Macher immer wieder mal kleine Easter Eggs eingebaut haben. Vielleicht reißt die vierte Staffel noch mal alles rum?

Sendehinweis