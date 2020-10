Wetzt die Schwerter! "Conan der Barbar"-Serie bei Netflix in Arbeit

Netflix lässt die Muskeln spielen: Der Streamingdienst entwickelt eine neue Live-Action-Serie basierend auf "Conan", einer Figur von Robert E. Howard, die nicht zuletzt durch die "Conan der Barbar"-Filme mit Arnold Schwarzenegger zur Fantasy-Ikone wurde. Und die kommende Serie könnte nur der Anfang sein.

Die "Conan der Barbar"-Serie sei das erste Projekt, das durch einen Deal zwischen Netflix und Conan Properties International zustande kommt, heißt es in einem Bericht von Deadline. Aktuell seien die Verantwortlichen auf der Suche nach einem passenden Showrunner, Drehbuchautor und Regisseur.

Startschuss für das "Conan"-Universum?

Interessant: Die Rede ist vom "ersten" gemeinsamen Projekt. Demnach besteht durchaus die Möglichkeit, dass Fans künftig weitere "Conan"-Geschichten auf Netflix zu sehen bekommen. "Der Pakt gibt Netflix die exklusive Option, Rechte der literarischen 'Conan'-Bibliothek zu erwerben und Projekte von TV-Serie bis Film, sowohl Live-Action als auch animiert, zu entwickeln", heißt es bei Deadline.

"Conan der Barbar" im Wandel der Zeit

Der Charakter Conan der Cimmerier wurde 1932 von Robert E. Howard erschaffen und tauchte zunächst in einer Reihe Kurzgeschichten im Pulp-Magazin Weird Tales auf. Später brachte das "Conan"-Universum zahlreiche Comics, Romane, Spielzeuge und Videospiele hervor. Arnold Schwarzenegger spielte den ikonischen Krieger in den zwei Spielfilmen "Conan der Barbar" (1982) und "Conan der Zerstörer" (1984). 2011 schlüpfte zudem "Aquaman"-Star Jason Momoa für "Conan" in die Titelrolle.

Zuletzt war eine "Conan"-Serie bei Amazon Prime Video in Planung. Zur Umsetzung kam es jedoch nicht. Ähnlich ergeht es offenbar dem "Conan"-Ableger "Red Sonja", der bei Millennium in Arbeit war. Das Projekt verlor unlängst seinen Regisseur.