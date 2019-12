Willkommen im Club: "Die Eiskönigin 2" knackt die Milliardenmarke

Was Disney 2019 anfasst, wird zu Gold – "Die Eiskönigin 2" bildet da keine Ausnahme. Das Sequel zum Animationshit hat die Milliardenmarke geknackt. Damit ist die eisige Fortsetzung bereits der sechste Disney-Film in diesem Jahr, dem ein solches Topergebnis beschieden ist.

Weltweit hat "Die Eiskönigin 2" laut Box Office Mojo bis jetzt 1,032 Milliarden US-Dollar in die Kassen des Mauskonzerns gespült. Elsa muss sich damit nicht einmal vor den Avengers oder Simba verstecken!

Der siebterfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten

Neben "Die Eiskönigin 2" haben 2019 fünf weitere Disney-Filme die Milliardenmarke geknackt: die Remakes "Aladdin" und "Der König der Löwen", die Comicverfilmungen "Captain Marvel" und "Avengers: Endgame" sowie der Animationsfilm "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando".

Auch unter den Animationsfilmen hat "Die Eiskönigin 2" einen guten Stand. Die Fortsetzung ist laut Variety der siebterfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten.

Am meisten spielte "Die Eiskönigin 2" mit 366,5 Millionen US-Dollar in den Vereinigten Staaten von Amerika ein. Ein großer Anteil am Gesamtergebnis stammt zudem aus Asien: 111,5 Millionen US-Dollar aus China, 85,4 Millionen aus Südkorea und 67,3 Millionen aus Japan, wie Deadline festhält. Deutschland trägt immerhin bislang 39,9 Millionen US-Dollar zum Einspielergebnis bei.

Nicht nur "Die Eiskönigin 2": Rekordjahr für Disney

Für Disney ist 2019 ein Rekordjahr. Der Mauskonzern hat dieses Jahr mit seinen Produktionen die Zehn-Milliarden-US-Dollar-Grenze geknackt. Disney ist damit das erste Studio, dem zweistellige Milliardeneinnahmen in einem Jahr gelungen sind. Und es dürfte noch etwas dazu kommen! Erst am 18. Dezember startet "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" in den Kinos. Das Ende der Sequel-Trilogie dürfte die Einnahmen noch weiter in die Höhe treiben.