"Willy's Wonderland"-Trailer: Nicolas Cage kämpft gegen Animatronics

Nicolas Cage hat einen Faible für schräge Filmkonzepte. Der jüngste Beweis: der Trailer zu "Willy's Wonderland", einem kommenden Horrorfilm mit dem Hollywoodstar. Darin bekommt es Cage mit den zum Leben erwachten Tierfiguren eines verlassenen Vergnügungsparks zu tun – und das sieht genauso schräg aus, wie es klingt.

Der Teaser-Trailer zu "Willy's Wonderland" ist gerade einmal 15 Sekunden lang, verspricht aber einen wahrlich irren und blutigen Trip. Laut Entertainment Weekly (EW) wird der Horrorfilm bereits 2021 in die Kinos kommen. Einen genauen Starttermin gibt es allerdings noch nicht.

Nicolas Cage vs. Willy das Wiesel

Nicolas Cage spielt im Film einen Reisenden, der mit seinem Wagen in einem abgelegenen Kaff strandet. Da er nicht in der Lage ist, die Reparatur seines Wagens zu zahlen, nimmt er einen Hausmeisterjob in einem verlassenen Vergnügungspark an. Dort soll er nachts putzen. Allerdings birgt das "Wonderland" ein dunkles Geheimnis: Die Animatronics erwachen zum Leben und sind dem Hausmeister alles andere als freundlich gesinnt.

Inszeniert wird das irre Spektakel von "The Drop"-Regisseur Kevin Lewis, der die wildgewordenen Attraktionen schlicht als "psychopatische animatronische Außenseiter" beschreibt (via EW). "Da gibt es Willy das Wiesel, Artie den Alligator und Gus den Gorilla. Es gibt acht von ihnen und sie erwachen zum Leben und attackieren den Hausmeister und andere und Nic muss sich seinen Weg raus erkämpfen. Es ist wie Mann gegen Maschine! Die Animatronics haben das schon zuvor gemacht, aber diesmal haben sie sich den falschen Kerl ausgesucht: Nic."

Nicolas "Nic" Cage zelebriert das Schräge

Bereits 2019 war Nicolas Cage in einem Horrorfilm zu sehen: In der Lovecraft-Verfilmung "Die Farbe aus dem All" verfällt der Schauspieler als Familienvater ausgelöst durch ein außerirdisches pink-weißes Leuchten dem Wahnsinn – das seltsam-schaurige liegt Cage einfach. In einer Serie basierend auf der Netflix-Doku "Tiger King" wird Cage als nächstes zum kontrovers diskutierten Privatzoobetreiber Joe Exotic.