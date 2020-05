Wissen am "Star Wars"-Tag: So kam R2-D2 zu seinem Namen

Mit seinem Gepiepse und seiner putzigen Art ist R2-D2 gemeinsam mit C-3PO zu einem der beliebtesten "Star Wars"-Duos geworden. Aber wie kam R2-D2 eigentlich zu seinem ungewöhnlichen Namen? Wie kam Schöpfer George Lucas auf diese willkürlich wirkende Kombination aus Zahlen und Buchstaben?

Die Antwort liegt viele Jahre in der Vergangenheit. George Lucas arbeitete Anfang der 1970er-Jahre am Schnitt seines zweiten Spielfilms "American Graffiti" – schrieb allerdings auch schon parallel am Drehbuch zu "Star Wars". Ebenfalls an "American Graffiti" beteiligt war auch der Sounddesigner Walter Murch.

So wird aus einer Filmrolle eine R2-Einheit

Irgendwann sagte Murch, dass er die zweite Filmrolle mit dem zweiten Dialogteil benötige. In Englisch rief er also "Reel Two, Dialogue Two", und kürzte es charmant mit der Kombination: "R2D2" ab, wie unter anderem Screenrant berichtet. Sowohl George Lucas als auch Walter Murch fanden so großen Gefallen an der Abkürzung, dass sie sie für einen späteren Zeitpunkt festhalten wollten. Lucas notierte sich den Begriff – und verwendete ihn schließlich als Namen für den weiß-blauen Droiden R2-D2.

Ein Stück Filmgeschichte

Während einer besonderen Vorführung von "American Graffiti" auf der Skywalker Ranch im Jahr 2018 ist dieses Foto entstanden. Es zeigt exakt die Filmrolle, nach der Walter Murch einst verlangt hatte.

Und woher kommt der Name von R2-D2s Buddy C-3PO? Laut Digital Spy gibt es hierzu lediglich ein Gerücht: Demnach hat George Lucas den Protokolldroiden nach einer Postfiliale (engl. Post Office, kurz: PO) seiner Heimatstadt benannt – und die befand sich auf der Landkarte an den Koordinaten: C3.