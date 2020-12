"Wonder Woman 1984": Neuer Trailer und erste Reaktionen zum DC-Sequel

Einen Tag vor Heiligabend wird "Wonder Woman 1984" in den deutschen Kinos starten, in den USA erscheint der DC-Film zeitgleich zum Kinostart auf HBO Max. Filmstudio Warner Bros. nutzt die verbleibende Zeit, um die Vorfreude der Fans mit einem weiteren Trailer anzuheizen. Zudem durften die ersten Kritiker einen Blick auf das Sequel werfen. Ihre Reaktionen? Mehr als vielversprechend!

Der neue Trailer zu "Wonder Woman 1984" zeigt zwar keine wirklich spektakulären neuen Sequenzen, verspricht aber eine Art "Weihnachtswunder". So heißt es im Clip: "Diese Weihnachten werden wir alle Teil des Wunders." Gemeint ist nicht nur das Wiedersehen der Titelheldin Diana (Gal Gadot) mit ihrem verloren geglaubten Liebsten Steve Trevor (Chris Pine), sondern auch Dianas weiterer Aufstieg zur Legende.

Das sagen die Kritiker

Legendär sind auch die ersten Reaktionen der Kritiker, die den neuen DC-Blockbuster bereits vorab sehen durften. Die Fortsetzung hebe "alles auf ein neues Level" und besonders die Darsteller der Schurken, Pedro Pascal und Kristen Wiig als Maxwell Lord und Cheetah, seien fantastisch, schwärmt Dorian Parks von Geeksofcolor.

Steven Weintraub von Collider wiederum empfiehlt, "Wonder Woman 1984" wenn möglich unbedingt im Kino zu sehen, denn: "Egal, welches System ihr zu Hause habt, nichts wird jemals die Magie ersetzen, einen Film auf einer großen IMAX-Leinwand zu sehen."

Und wenn man Amy Ratcliffe von Nerdist Glauben schenkt, dann ist der kommende DC-Film "was wir alle brauchen". Die Comicverfilmung sei "erhebend, hoffnungsvoll und so völlig Wonder Woman."

Einen emotionalen Teaser liefert unterdessen Meagan Damore von CBR: Sie habe an zwei Stellen im Film Tränen in den Augen gehabt – aus sehr unterschiedlichen Gründen. Sieht ganz so aus, als würde Regisseurin Patty Jenkins mit ihrem Sequel erneut alle Register ziehen!