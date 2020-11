"Wonder Woman 1984" startet zeitgleich im Kino und auf HBO Max

An Weihnachten haben DC-Fans in diesem Jahr noch einen Grund mehr zum Feiern: Filmstudio Warner Bros. beschert seinen Anhängern endlich das lang ersehnte Sequel "Wonder Woman 1984"! Der Kinostart der Comicverfilmung soll nicht erneut verschoben werden – stattdessen zieht Warner den Release jetzt sogar zweigleisig auf.

Wie Warner Bros. in einer Presseerklärung bekannt gibt, wird "Wonder Woman 1984" in den USA wie geplant am 25. Dezember 2020 in den Kinos starten. Zusätzlich wird der DC-Film noch am selben Tag auf der Streamingplattform HBO Max zum Abruf bereitstehen. Einen Monat lang können Abonnenten des Dienstes das Sequel ohne Extrakosten ansehen. Anschließend wird der zweite "Wonder Woman"-Film auf verschiedenen Video-on-Demand-Plattformen erhältlich sein, berichtet Comicbook.

Und in Deutschland?

Der Haken: Der Streamingdienst HBO Max ist in Deutschland bislang nicht verfügbar. Deutsche DC-Fans dürften dennoch zumindest die Kino-Option bekommen, denn Warner bestätigt weiter, dass der Film ab dem 16. Dezember "in ausgewählten internationalen Kino-Märkten" veröffentlicht wird. Bislang sollte "Wonder Woman 1984" hierzulande am 23. Dezember in den Lichtspielhäusern anlaufen.

Gal Gadot und Patty Jenkins fiebern dem Release entgegen

"Es ist Zeit", freut sich Hauptdarstellerin Gal Gadot via Twitter. "Wir alle haben lange darauf gewartet." Die Schauspielerin habe das Gefühl, dass der Film niemals relevanter war und sie hoffe, dass das Sequel inmitten der Corona-Krise ein wenig Freude, Hoffnung und Liebe in die Herzen bringen wird.

Regisseurin Patty Jenkins meldet sich ebenfalls via Twitter zu Wort. Sie empfiehlt den DC-Fans, "Wonder Woman 1984" auf der großen Leinwand zu schauen, wo es die Sicherheitsvorkehrungen der Kinos möglich machen. "Wir hoffen, ihr genießt unseren Film so sehr, wie wir es genossen haben, ihn zu drehen."