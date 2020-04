Wüste Fotos: Alle ersten offiziellen Bilder aus Villeneuves "Dune"

Gestern ging das erste Foto aus Denis Villeneuves Science-Fiction-Epos "Dune" um die Welt. Doch das war nur der Anfang: Ein ganzer Schwung offizieller Bilder zeigt uns erstmals, wie die Neufassung des "Wüstenplaneten" aussehen wird. Mit einem Wort: episch.

"Call Me By Your Name"-Star Timothée Chalamet als Hauptfigur Paul Atreides haben wir gestern schon bewundert. Das Medien-Blatt Vanity Fair hat nun aber noch weitere Bilder aus Denis Villeneuves "Dune" veröffentlicht. Endlich bekommen wir einen ersten Blick auf den Look des Filmes – und ein paar seiner Stars in voller Science-Fiction-Montur.

Stars in der Wüste

Die Pressebilder zeigen unter anderem Rebecca Ferguson als Pauls Mutter Lady Jessica, Oscar Isaac als Pauls Vater Herzog Leto Atreides und Jason "Khal Drogo" Momoa als Schwertmeister Duncan Idaho. Du fragst dich gerade: Mutter von wem? Was für ein Schwertmeister ? Und worum geht's in "Dune" überhaupt? Wir haben Dir einen praktischen Einsteiger-Guide mit allen wichtigen Figuren zusammengestellt.

Auf Instagram findest Du zwei Galerien mit allen neuen Fotos aus "Dune".

Material zu komplex für nur einen Film

Regisseur Villeneuve hat zudem nochmal klar gestellt, dass seine "Dune"-Fassung aus zwei Kinofilmen bestehen wird – einfach, weil das Ausgangsmaterial zu komplex ist, um alles Wichtige in nur einen Film zu quetschen. "Das ist eine Welt, die wegen ihrer Details so kraftvoll wirkt", so der kanadische Ausnahme-Regisseur.

Außerdem habe er gegenüber dem gleichnamigen Roman von 1965 sanfte Änderungen vorgenommen. So wirke der von Stellan Skarsgård gespielte Baron Wladimir Harkonnen nun nicht mehr beinahe karitakurenhaft wie in der Vorlage, sondern ein bisschen ernsthafter und damit gefährlich. Und wie es aussieht, bekommt Rebecca Ferguson alias Lady Jessica ein bisschen mehr zu tun. Im Buch ist sie nach dem ersten Akt mehr oder minder zur Statistin degradiert.

"Dune" kommt Ende des Jahres in die Kinos.