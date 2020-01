"X-Men"-Star sorgt in "Mission: Impossible 7" für ordentlich Randale

Über die Besetzung von "Mission: Impossible 7" wird immer mehr bekannt. Jetzt hat der Regisseur und Drehbuchautor Christopher McQuarrie via Instagram einen weiteren Neuzugang bestätigt.

Ethan Hunt bekommt einen neuen Gegenspieler: Der britische Schauspieler Nicholas Hoult wird in den beiden nächsten "Mission: Impossible"-Teilen den Bösewicht spielen und Hauptdarsteller Tom Cruise auf der Leinwand das Leben schwer machen, wie Collider berichtet. Die Information geht aus einer Instagram-Konversation zwischen Nicholas Hoult und Christopher McQuarrie mit dem Hashtag #MI78 hervor. "Möchtest du ein bisschen Randale machen?", fragt der Regisseur. Hoults Antwort: "Warum nur ein bisschen?"

Einmal Batman sein ...

Hoult war mehrmals in der Rolle des Dr. Hank McCoy/Beast in den "X-Men"-Filmen zu sehen. Für ihn ist das Engagement in "Mission: Impossible 7" und "Mission: Impossible 8" ein voller Erfolg. Der 30-jährige Schauspieler kassierte erst im vergangenen Jahr eine bittere Absage und verlor die Traumrolle des Batman im angekündigten DC-Film "The Batman" an Robert Pattinson ("The Rover“).

Weitere Stars am "Mission: Impossible 7"-Set

In dem neuen Ethan-Hunt-Abenteuer werden neben den vertrauten Gesichtern von Rebecca Ferguson ("Men in Black: International") und Simon Pegg ("The Boys") mit Pom Klementieff ("Avengers: Endgame") und Hayley Atwell ("Captain America: The First Avenger") auch zwei Frischlinge in der Franchise-Reihe mit von der Partie sein. "Mission: Impossible 7" und Teil 8 werden direkt hintereinander gedreht.