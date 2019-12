"You": Stalker Joe fällt im Trailer zu Staffel 2 in alte Muster zurück

Neue Stadt, neues Glück? In Staffel 2 von "You – Du wirst mich lieben" verschlägt es Joe nach Los Angeles. Der erste Trailer zeigt jedoch, dass der Buchhändler nicht aus seinen Fehlern gelernt hat. Er verguckt sich in eine hübsche Köchin – und schon bald klebt wieder Blut an seinen Händen.

Der Clip wirkt teilweise wie eine Romanze: Junge trifft Mädchen, Junge verliebt sich in Mädchen, und beide sind glücklich. Wenn da nicht Joes unangenehme Stalker-Tendenz wäre, die offenbar auch in Staffel 2 ihre Opfer fordert.

Joe flieht vor Ex-Freundin nach Los Angeles

In Staffel 2 wird Joe (Penn Badgley) von seiner Vergangenheit eingeholt: Seine totgeglaubte Ex-Freundin Candace (Ambyr Childers) steht plötzlich vor der Tür. Der Buchhändler flieht aus New York ins verhasste Los Angeles, nennt sich Will Bettelheim und verliebt sich in die ambitionierte Köchin Love (Victoria Pedretti). Hat Joe eine neue Chance für die Liebe, oder endet alles wie zuvor? Wir tippen auf Letzteres ...

40 Millionen Zuschauer für "You – Du wirst mich lieben"

"You" basiert auf den Romanen der US-Autorin Caroline Kepnes. Der Kabelsender Lifetime entwickelte die erste Staffel und strahlte sie in den USA aus, bei Netflix lagen die internationalen Rechte. Ab Staffel 2 übernimmt der Streamingdienst komplett das Ruder. Kein Wunder, schließlich verfolgten rund 40 Millionen Zuschauer das Beziehungsdrama zwischen Joe und Beck auf Netflix.