Zeitreise zum Kinostart? "Bill & Ted 3" erscheint früher als geplant

Cineasten mussten in den letzten Monaten ganz stark sein: Etliche Kinostarts wurden verschoben. Die Hoschis aus "Bill & Ted 3" ticken da anders. Die Zeitreise-Comedy erscheint überraschend vor dem offiziellen Starttermin – im Kino und als Video on Demand (VoD). Granatenstark!

"Bill & Ted Face the Music", so der offizielle Titel des Sequels, erscheint in den USA statt am 1. September bereits am 28. August. Alex Winter aka Hoschi Bill verbreitet die frohe Kunde mit einem Behind-the-Scenes-Clip auf seinem Twitter-Account.

Zweigleisige Veröffentlichung von "Bill & Ted 3"

"Großartige Neuigkeiten meine exzellenten Freunde. 'Bill & Ted 3' erscheint eine volle Woche früher als geplant am 28. August", freut sich Winter. "Als Video on Demand und in ausgesuchten Kinos in den USA". Die internationalen Termine sollen bald folgen. Mit der gleichzeitigen Veröffentlichung im Kino und als kostenpflichtiges Abrufvideo können alle US-Fans gleichzeitig in den Genuss des Sequels kommen. Egal, ob die Kinos in ihrer Region geöffnet sind oder eben nicht.

Die Hoschis müssen das Universum retten

"Bill & Ted Face the Music" stellt die Hoschis vor ihre bislang größte Herausforderung. Die verpeilten Freunde sollen mit ihrer Band Wyld Stallyns endlich den Song schreiben, der die Welt rettet. Da die Slacker aber in den letzten 30 Jahren nur noch fauler geworden sind, planen sie, in die Zukunft zu reisen, um den Song von ihren zukünftigen Ichs zu stehlen. Mit einer bösen Überraschung! Unterstützung bekommen die Hoschis von ihren erwachsenen Töchtern Thea und Billie – und so manchen historischen Figuren und musikalischen Legenden, die sie auf ihren Zeitreisen aufgabeln.

"Bill & Ted 3" folgt knapp 30 Jahre nach dem letzten Abenteuer der Freunde, die von Alex Winter und Keanu Reeves verkörpert werden. Bereits in "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit" (1989) und "Bill & Teds verrückte Reise in die Zukunft" (1991) trieben die Freunde ihre Zeitreisesperenzchen und brachten Zukunft und Vergangenheit gehörig durcheinander.

Wann und in welcher Form "Bill & Ted Face the Music" in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt.