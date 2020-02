Zombie-Himmel: 42-mal Neues von "The Walking Dead" bis Jahresende

2020 ist das Jahr für "The Walking Dead"-Fans! 42 Wochen lang gibt es jede Woche eine Folge voll neuer Zombie-Action, denn neben der zweiten Hälfte von Staffel 10 warten noch viele weitere Highlights auf Dich.

Am besten nimmst Du Dir schon mal einen Kalender zur Hand, denn es kommen wichtige "The Walking Dead"-Termine auf Dich zu. Zunächst einmal – aber das weißt Du natürlich – geht's am 24. Februar auf Sky mit der zweiten Hälfte von Staffel 10 weiter. Acht neue Folgen entsprechen über einen Zeitraum von acht Wochen jeden Montag neuen Zombiespaß. Das große Staffelfinale wird am 13. April ausgestrahlt.

Es geht Schlag auf Schlag

Direkt im Anschluss geht es mit der Spin-off-Serie "The Walking Dead: World Beyond" weiter. Die erste Staffel umfasst zehn Episoden, das Staffelfinale ist für den 15. Juni geplant.

Für die sechste "Fear the Walking Dead"-Staffel gibt es zwar noch keinen Termin, allerdings sind die neuen Staffeln bisher immer im Juni gestartet. Es ist somit wahrscheinlich, dass "Fear" wiederum direkt an das Finale von "World Beyond" anknüpft.

Termine mit Vorsicht genießen Über den Start und die Laufzeit von "Fear the Walking Dead" und der elften "TWD"-Staffel können wir nur spekulieren. AMC hat bisher keine konkreten Starttermine genannt.

"Heaven, I'm in Heaven!"

Wenn wir davon ausgehen, dass "Fear the Walking Dead" dieses Jahr keine dreiwöchige Pause einlegt, läuft das Staffelfinale am 28. September. Und dann wartet noch die erste Hälfte der elften "The Walking Dead"-Staffel auf uns. die neuen Episoden starten mit hoher Wahrscheinlichkeit Anfang Oktober.

Konkret heißt das: acht "The Walking Dead"-Episoden von Staffel 10B, zehn Episoden von "The Walking Dead: World Beyond", 16 Folgen der sechsten "Fear the Walking Dead"-Staffel und zum Abschluss noch mal acht "The Walking Dead"-Folgen von Staffel 11. Das bedeutet 42 Folgen der Zombie-Apokalypse aus unterschiedlichen Perspektiven – die Fans von "The Walking Dead" können sich wie im Himmel fühlen.