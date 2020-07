Zu früh gefreut: Universal verschiebt gleich mehrere Kinostarts

Das aktuelle, verkorkste Kinojahr wird weniger horrorlastig als zunächst erwartet. Universal Pictures hat die Starts von gleich vier geplanten Filmen verschoben – meist sogar um ein komplettes Jahr!

Nachdem bereits Warner Bros. mehrfach seine Kinostarts munter hin und her geschoben hat, zieht Universal nun nach. Betroffen sind die Horrorfilme "Candyman", "The Forever Purge", "Halloween Kills" und "Halloween Ends".

Hinweis Die folgenden Startermine gelten für den US-Markt. Für die deutschen Kinos sind noch keine Daten bestätigt, in der Regel kannst Du aber davon ausgehen, dass die Filme einen Tag vor US-Release bei uns anlaufen.

"Candyman" startet noch 2020, das "The Purge"-Ende jedoch nicht

Glimpflich geht es dabei für "Candyman" aus. Eigentlich sollte das Sequel am 25. September in den Kinos starten, der neue Termin lautet nun 16. Oktober 2020. Drei Wochen Verzögerung sollten problemlos verkraftbar sein.

Gemeiner wird es allerdings bei den anderen drei Filmen von Universal. "The Forever Purge" wäre eigentlich am heutigen Donnerstag, dem 9. Juli, in Deutschland und am 10.07. in den USA angelaufen. Der fehlende Trailer ließ es jedoch schon vermuten: Der fünfte Teil der Reihe kommt erst im nächsten Sommer in die Kinos. Stand jetzt beginnt die finale Säuberung am 9. Juli 2021 in den USA.

Michael Myers' Ende verzögert sich

Zu guter Letzt wird es in diesem Oktober kein Wiedersehen mit Michael Myers geben. "Halloween Kills", die direkte Fortsetzung des Reboots von 2018, wurde ebenfalls um ein Jahr verschoben. Das Sequel erhält das Startdatum vom dritten Teil "Halloween Ends" und ist somit ab dem 15. Oktober 2021 auf der Leinwand zu sehen. Das große Finale ist ebenfalls gewandert – auf den 14. Oktober 2022.

Hier noch mal alle alten und neuen Termine im Überblick: