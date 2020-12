Zum Jubiläum: Neuer BTS-Clip zu "Das Imperium schlägt zurück"

Für "Star Wars"-Fans gibt es dieses Jahr ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: einen neuen Behind-the-Scenes-Clip mit Bloopers und interessanten Hintergrundinformationen zu "Das Imperium schlägt zurück". Der Anlass für den Release des Videos ist aber nicht etwa Weihnachten, sondern ein Jubiläum.

1980, also vor 40 Jahren, ist "Das Imperium schlägt zurück" in den Kinos angelaufen. Damals war noch nicht absehbar, dass sich "Star Wars" zu einem milliardenschweren, Jahrzehnte überdauernden Franchise mausern würde.

"Das Imperium schlägt zurück" auf neuen Wegen

Den Darstellern rund um Mark Hamill war allerdings bewusst, dass "Das Imperium schlägt zurück" als Sequel neue Wege beschreitet. "Beim zweiten Film waren die Zuschauer so überrascht, dass es nicht nur eine Kopie von 'Star Wars' war", ist Hamill im Video zu hören. "Ich denke, das ist, was das Sequel so einzigartig gemacht hat." Das Drehbuch sei "unerwartet" gewesen.

"Wenn normalerweise ein Sequel gemacht wird, wollen sie nur die Erfahrung wiederholen", erklärt Hamill. "Das Ende von 'Das Imperium schlägt zurück' war so gewagt, ich glaube nicht, dass wir jemals wieder so überraschen werden können. Es war tiefer, intellektueller und spiritueller, dass wir am Ende vor einer Niederlage standen."

Carrie Fisher setzte sich gegen die Jungs durch

Dennoch kam der Spaß bei den Dreharbeiten nicht zu kurz, was unter anderem auch an Leia-Darstellerin Carrie Fisher lag. "Carrie war sehr lustig und hat alle unterhalten", erzählt "Star Wars"-Schöpfer George Lucas zu eingespielten Bildern von Fisher aus dem Off. "Sie konnte diese Jungs als Prinzessin Leia herumkommandieren, ohne dass es albern wirkt. Es war ein wichtiger Bestandteil ihres Charakters, dass sie der Boss war. Und sie war auch kleiner als alle anderen, aber sie hat das großartig umgesetzt." Und wer sich fragt, was nach Prinzessin Leias und Han Solos erstem Kuss passiert wäre, wenn C-3PO sie nicht unterbrochen hätte, bekommt im Behind-the-Scenes-Video die Antwort.