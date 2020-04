Zum "Star Wars"-Tag: "The Mandalorian"-Dokuserie startet auf Disney+

Am 4. Mai wird weltweit der alljährliche "Star Wars"-Tag gefeiert – und Disney+ macht den Fans ein ganz besonderes Geschenk: eine achtteilige Dokumentationsserie zu "The Mandalorian".

Hierbei führt Schöpfer der Serie und Produzent Jon Favreau die Fans exklusiv "behind the scenes". Zusammen mit den Schauspielern und der Crew zeigt der "The Mandalorian"-Showrunner sehr detailliert, wie die Serie entstanden ist und wie viel Arbeit investiert wurde.

Jon Favreau nimmt Fans mit hinter die Kulissen

Unter dem Titel "Disney Gallery: The Mandalorian" wird die Dokuserie ab dem 4. Mai auf Disney+ zum Abruf bereitstehen, hießt es in einer Pressemitteilung des Konzerns. Jedes der acht Kapitel konzentriert sich auf ein anderes Thema. Unterfüttert werden die jeweiligen Episoden mit noch nie zuvor gesehenen Szenen, Interviews mit Cast und Crew sowie Diskussionsrunden, die Jon Favreau leitet.

"Es war eine großartige Erfahrung diese Serie zu machen und wir freuen uns, sie mit euch zu teilen", wird Favreau zitiert. Weiter heißt es: "'Disney Gallery: The Mandalorian' ist eine Möglichkeit für Fans, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und eine andere Perspektive zu entdecken und vielleicht auch ein größeres Verständnis zu bekommen, wie 'The Mandalorian' kreiert wurde und welche unglaublichen Talente an der ersten Staffel mitgewirkt haben."

Doku überbrückt die Wartezeit bis zur zweiten Staffel

Mit der Dokuserie lässt sich die Wartezeit auf Staffel 2 von "The Mandalorian" bestens überbrücken, die voraussichtlich erst im Herbst auf Disney+ ausgestrahlt wird. "Disney Gallery: The Mandalorian" wird jedoch nicht mit allen acht Episoden direkt am 4. Mai zur Verfügung stehen. Lediglich die erste Folge gibt es zu sehen. Anschließend erscheint jeden Freitag ein neues Kapitel.