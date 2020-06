Zum Teufel! Staffel 5 von "Lucifer" hat endlich einen Starttermin

Himmlische Neuigkeiten für Fans des Höllenfürsten: Das Warten auf neue Folgen von "Lucifer" hat ein Ende. Staffel 5 steht in den Startlöchern – zumindest die erste Hälfte der doch-nicht-finalen Season.

Netflix verkündete mit einem 66,6 Sekunden langen Rückblick-Clip auf die vergangenen Seasons den US-Starttermin von Staffel 5, Part 1: Am 21. August wird der Streamingdienst die neuen Folgen von "Lucifer" in den USA zum Abruf bereitstellen. In Deutschland dürften die acht Episoden demnach wie gewohnt einen Tag später bei Amazon Prime Video zu finden sein. Insgesamt wird die zweigeteilte Season 16 neue Folgen umfassen.

Das Auf und Ab um "Lucifer" geht weiter: Staffel 6 kommt doch!

Eigentlich sollte Staffel 5 die finale Season von "Lucifer" werden. Die letzte Episode der Staffel trägt sogar den englischen Titel "A Chance at a Happy Ending". Netflix hat allerdings erneut den Rettungsring ausgeworfen: Nachdem der Streamingdienst die Serie schon nach Staffel 3 vor dem Aus bewahrte, wurden nun in letzter Sekunde Gespräche über eine mögliche Staffel 6 geführt. Mittlerweile konnte Hauptdarsteller Tom Ellis für eine weitere Season gewonnen werden und auch die Showrunner Ildy Modrovich und Joe Henderson sind erneut mit von der Partie. Damit sollte einer weiteren Staffel nichts mehr im Wege stehen.

Das erwartet die Lucifans in Staffel 5

Doch auch wenn Staffel 5 nun nicht der angedachte Showdown wird, dürften die neuen Folgen jede Menge Highlights mit sich bringen. Schließlich musste Luci am Ende von Staffel 4 in die Hölle zurückkehren – sein Comeback auf Erden dürfte umso spektakulärer sein. Zudem kündigten die TV-Macher bereits eine Musical-Episode an, in der Tom Ellis einmal mehr seine Gesangskünste unter Beweis stellen darf.