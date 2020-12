Zwei Filme sind nicht genug: "Extraction" soll zu Filmuniversum werden

Die Dreharbeiten zu "Extraction 2" mit Chris Hemsworth sollen bereits 2021 beginnen, doch das scheint nur der Anfang zu sein. Die Russo-Brüder planen nämlich im ganz großen Stil: Sie wollen rund um den Söldner Tyler Rake ein komplettes Universum erschaffen.

Das zumindest deuten sie im Interview mit Collider im Zuge der digitalen Comic-Con Experience an. "Ich werde mich noch zu nichts verpflichten, denn es ist aufregender, die Leute zu überraschen", beginnt Joe Russo. "Aber das kann ich sagen: Wir arbeiten daran, ein ganzes Filmuniversum zu erschaffen, das sich einigen Charakteren aus dem ersten Film sowie einigen neuen Charakteren widmet."

"Extraction"-Universum soll sich nicht nur um Tyler Rake drehen

Es soll auch darum gehen, zu sehen, wie einige Figuren in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben bzw. zu zeigen, woher sie sich eigentlich kennen. "Wenn ihr also an dem Charakter von David Harbour interessiert seid, werdet ihr ihn möglicherweise in künftigen 'Extraction'-Filmen zu sehen bekommen."

Im ersten "Extraction"-Film, der im April 2020 auf Netflix Premiere feierte, ist David Harbour ("Stranger Things") als eine Figur namens Gaspar zu sehen. Er und Tyler Rake (Chris Hemsworth) hatten im Film ein vergleichsweise kurzes Intermezzo, das blieb dafür allerdings im Gedächtnis. Das Duell, das sich die beiden Männer lieferten, hatte es in sich.

Hemsworth hat alle Hände voll zu tun

In dem Interview verraten die Russo-Brüder außerdem, dass sie mit einem Drehbeginn im Herbst rechnen. Es scheint alles ein wenig von Hauptdarsteller Chris Hemsworth abzuhängen, der 2021 noch andere Projekte drehen muss – allen voran "Thor: Love and Thunder". Die Dreharbeiten zum Marvel-Film sollen bereits im Januar 2021 beginnen.