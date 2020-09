Apple TV+ kündigen: So beendest Du das kostenlose Abo

Wie kann ich Apple TV+ kündigen? Diese Frage könnten sich einige Nutzer des Streamingdienstes stellen, deren kostenloses Jahresabo sich langsam, aber sicher dem Ende neigt. Wir erklären, wie Du den Dienst beendest, ohne dass für Dich Kosten anfallen.

Wer sich seit November 2019 ein neues Apple-Gerät gekauft hat, bekommt ein Jahr lang Apple TV+ gratis als Probeabo geschenkt. Statt der monatlichen 4,99 Euro oder jährlichen 49,99 Euro nutzt der Kunde den Streamingdienst kostenlos. Nach 365 Tagen verlängert sich das Abo jedoch automatisch und es wird – sofern nicht anders ausgewählt – die Monatsgebühr fällig. Das möchtest Du verhindern? Dann erklären wir Dir Schritt für Schritt, wie Du Apple TV+ kündigen kannst.

Über das iPhone Apple TV+ kündigen

Öffne zunächst die Einstellungen auf Deinem iPhone und klicke ganz oben auf Dein Profil. In der anschließenden Übersicht wählst Du "Abonnements" aus. Du gelangst nun zu einer Liste, in der aufgeführt ist, für welche Apps Du aktuell ein Abo abgeschlossen hast und für welche Du in der Vergangenheit bezahlt hast.

fullscreen Welche aktiven Abos hast Du momentan? Diese Übersicht verrät es Dir. Bild: © Apple/TURN ON 2020

Unter den aktiven Abonnements findest Du auch Apple TV+. Wähle die App aus und Du erhältst einen Überblick über das bestehende, noch kostenlose Abo. Im Bereich "Optionen" erfährst Du, wann sich das Probeabo automatisch verlängert, falls Du nicht rechtzeitig Apple TV+ kündigen solltest.

fullscreen Der Haken zeigt an, in welcher Form sich das Probeabo automatisch verlängert. Bild: © Apple/TURN ON 2020

Klicke auf "Kostenloses Probeabo kündigen". Du wirst im Anschluss gefragt, ob Du Dir sicher bist. Sollte das Ende des Probeabos noch weiter als 30 Tage entfernt liegen, kannst Du den Streamingdienst vorerst noch weiter benutzen und erhältst einen Monat vor Ablauf eine Erinnerung, Apple TV+ zu kündigen.

fullscreen Kündige das kostenlose Probeabo nicht zu vorschnell. Bild: © Apple/TURN ON 2020

Wichtig! Klickst Du nicht auf "Jetzt nicht!", sondern auf "Bestätigen", ist Dein Probeabo sofort beendet und Du kannst es nicht wieder reaktivieren – selbst wenn das Jahr noch nicht komplett abgelaufen ist.

Reminder erstellen

Um das kostenlose Probeabo voll auszunutzen, solltest Du Dir am besten eine Erinnerung im Kalender eintragen. Im vorliegenden Beispiel würde sich das Abo am 9. November 2020 automatisch verlängern. Der Reminder ist also für den 8. November gesetzt.

