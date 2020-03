Disney+ auf der PS4: Gibt's die App auch für die PlayStation?

Disney+ ist endlich in Deutschland gestartet. Der Streamingdienst kommt als App auf Smart-TVs und Smartphones – doch viele Nutzer fragen sich: Klappt das ebenfalls mit meiner heimischen Konsole? Lässt sich Disney+ auch via PlayStation 4 abrufen?

Die Antwort lautet Ja! Seit Start des Streamingdienstes am 24. März in Deutschland steht im PlayStation-Store die App für Disney+ zum Download bereit. Das einzige, was Du also benötigst, ist eine PS4 sowie Deine Login-Daten für Disney+.

Disney+ über den PlayStation-Store herunterladen

Die PlayStation 4 bietet zwei Möglichkeiten, wie Du Dir die App herunterladen kannst. Möglichkeit Nummer eins: Besuche über das PlayStation-Menü den Store und navigiere auf der linken Seite so weit nach unten, bis Du zum Abschnitt namens "Apps" gelangst. Dort wird Dir die Disney+-App direkt angezeigt. Alternativ suchst Du sie über die Suchleiste am oberen Bildschirmrand. Hast Du die App heruntergeladen, erscheint sie auf Deinem Homescreen.

©Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Gehe in den PlayStation-Store und wähle den Bereich "Apps" aus. ©Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Du findest die Disney+-App entweder über die Suchleiste oben oder Du scrollst Dich durch alle Anwendungen durch. ©Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Wähle Disney+ aus, klicke auf "Laden" und schon startet der automatische Download der App.

Die App über "TV und Video" herunterladen

Möglichkeit Nummer funktioniert nur, wenn Du ein PlayStation-Network-Konto besitzt. Nach der Anmeldung wählst Du auf Deinem Homescreen "TV und Video" aus und suchst nach der Disney+-App. Nach dem Herunterladen kannst Du Dich in die App einloggen.

©Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Unter der Kategorie "TV und Video" wird Dir die Disney+-App direkt am Anfang empfohlen. Du kannst sie aber alternativ auch suchen.

