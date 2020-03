Disney+ gleichzeitig nutzen: Mit wie vielen Profilen geht das?

Disney+ bietet seinen Abonnenten die Möglichkeit, ungewöhnlich viele Profile zu erstellen. Und der Streamingdienst lässt sich auch von mehreren Personen gleichzeitig nutzen. Nur: Wie viele User können parallel streamen?

Disney+: Wie viele User können den Account nutzen?

Bis zu sieben Nutzerprofile lassen sich mit einem Disney+-Account anlegen, mehr als bei jedem anderen Streamingdienst. Bei Netflix sind es selbst beim Premium-Abo nur vier Profile, bei Apple TV+ sechs. Da sich Disney+ vor allem an Familien richtet, soll jedes Mitglied die Möglichkeit haben, ein eigenes Profil zu besitzen. Die maximal sieben Profile erleichtern aber auch das Teilen des Accounts mit Freunden.

Disney+ schließt das Teilen eines Accounts mit Personen, die nicht im selben Haushalt leben, in seinen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich aus. Michael Paull, Präsident von Disney Streaming Services, erklärte laut The Verge, dass die Weitergabe des Passworts an Freunde vorerst toleriert werde. Algorithmen im Hintergrund sollen aber erkennen, wenn es die Nutzer übertreiben. Dann werde der Konzern dem Teilen des Accounts einen Riegel vorschieben.

Wie viele Nutzer können gleichzeitig streamen?

Von den maximal sieben Nutzern können vier gleichzeitig die Inhalte von Disney+ streamen. Diese Option bietet Netflix auch, allerdings nur im Premium-Abo. Noch limitierter geht es bei Amazon Prime Video zu: Hier können nur zwei Streams parallel laufen.

Auf wie vielen Geräten kann Disney+ installiert werden?

Theoretisch gibt es keine Limitierung der Gerätezahl wie zum Beispiel bei Sky Ticket. Dort lassen sich maximal fünf Geräte hinterlegen, über die Sky-Inhalte gestreamt werden können. Disney+ kannst Du hingegen auf unbegrenzt vielen Geräte nutzen – zum Beispiel auch auf den Spielekonsolen PlayStation 4 und Xbox One.

Eine Begrenzung gibt es allerdings für den Download der Disney+-Inhalte: Sie lassen sich auf maximal zehn Geräten herunterladen.

Zusammenfassung