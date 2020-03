Disney+: Profile erstellen, verwalten und löschen – so geht's

Wahnsinn! Bein Streaminganbieter Disney+ lassen sich bis zu zehn Profile parallel nutzen. Wie Du ein Profil bearbeitest, neue hinzufügst und Profile wieder entfernst, erklären wir Dir im folgenden Ratgeber.

Die kleine Schwester will eine weitere Folge "Miraculous" gucken, der Papa mit "The Mandalorian" loslegen und die Mama Kletter-Ass Alex Honnold beobachten, wie er in "Free Solo" den El Capitan bezwingt. Wo ist da noch Platz für Dich, fragst Du? Da Disney+ es ermöglicht, bis zu zehn (!) Profile anzulegen, musst Du Dich gar nicht mit der Familie um Streamingzeiten streiten. Jeder legt sich ein eigenes Profil an und streamt seine Lieblingsserien und -filme, wann immer er oder sie Lust hat.

Wie bearbeite ich mein Profil?

Am oberen rechten Bildschirmrand findest Du Deinen Namen mit einem Disney-Avatar. Hast Du Dir einen neuen Account erstellt, steht dort zunächst "Benutzer" als Name, und Dein Avatar ist ein Bild von Mickey Mouse. Den Namen und Deinen Avatar kannst Du ganz einfach verändern.

Dazu klickst Du oben rechts auf das Symbol, damit sich das Drop-down-Menü öffnet. Anschließend wählst Du "Profil bearbeiten" aus.

©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Oben rechts findest Du alle wichtigen Einstellungsoptionen.

Es öffnet sich ein neues Fenster mit einer Übersicht aller angelegten Profile. Zugegeben, bei mir sieht das noch ganz schön leer aus. Klicke nun auf Dein Profilbild – was bei Dir, wie bereits erwähnt, Mickey sein dürfte.

©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Profil bearbeiten: Ändere Deinen Avatar und Namen.

Es öffnet sich ein weiteres Fenster, indem Du mehrere Möglichkeiten für Einstellungen hast. Da es sich um mein Hauptprofil handelt, lässt sich kein Schabernack treiben. Bedeutet: Es kann weder gelöscht noch in ein Kinderprofil umgewandelt werden. Hier trägst Du den Namen ein, der in der Übersicht der Profile und oben rechts im Homescreen angezeigt werden soll. Mit einem Klick auf das Bild öffnet sich ein Fenster mit zahlreichen weiteren Avataren, aus denen Du wählen kannst. Ob "Star Wars", Marvel oder Disney – Du findest alle ikonischen Figuren.

©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen In diesem Fenster entscheidest Du Dich für Deinen Anzeigenamen. ©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Nach einem Klick auf Deinen Avatar kannst Du auch das Anzeigebild ändern.

Wie erstelle ich ein neues Profil?

Willst Du ein neues Profil anlegen, kehre zum Hauptbildschirm zurück. Wenn Du auf Deinen Avatar am oberen rechten Bildschirmrand klickst, kannst Du entweder "Profil bearbeiten" auswählen und anschließend im neuen Fenster auf "Profil hinzufügen" klicken – oder Du wählst das direkt im Drop-down-Menü aus.

©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Hey Spidey! Du kannst ab sofort bei mir mitgucken!

Zunächst gilt es, ein Profilbild auszuwählen. Anschließend trägst Du einen Profilnamen ein – ich habe passend zum Bild Spidey gewählt – und speicherst das neue Profil. In der Profilübersicht findest Du nun neben Deinem Avatar Spidey. Und die Avatare von allen anderen Familienmitgliedern mit eigenem Profil, die Deinen Account nutzen.

©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Spieglein auf dem Schirm: Wer schaut gerade Disney+?

Wie lösche ich bei Disney+ ein Profil?

Natürlich kannst Du Profile auch wieder entfernen, falls wenn Du beispielsweise ein bisschen aufräumen willst. Wähle dazu das Profil, das Du löschen möchtest. Sobald Du es öffnest, findest Du unterhalb des "Speichern"-Buttons die Option "Profil löschen". In einem Pop-up-Fenster fragt Dich Disney+ anschließend, ob Du das Profil wirklich löschen möchtest. Hast Du das bestätigst, ist das Profil entfernt.

©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Weg mit Dir, Spidey! ©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Ja, sicher!

