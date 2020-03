Disney+: So änderst Du die Untertitel- und Audio-Einstellungen

Der Startschuss für Disney+ ist gefallen, Fans des Maus-Konzerns weltweit streamen beliebte Zeichentrickklassiker, Marvel-Blockbuster, "Star Wars"-Content und Pixar-Animationshits. Zu den Abonnenten zählen auch Filmenthusiasten, die Inhalte gerne im O-Ton schauen, sowie Hörgeschädigte und Menschen mit Seheinschränkungen. Deshalb erklären wir im Folgenden, wie Du Untertitel auf Disney+ aktivierst und die Sprachausgabe änderst.

Wie viele Untertitel und Sprachen stehen zur Auswahl?

Laut Angaben von Disney+ sind bis auf nicht näher definierte "seltene Ausnahmen" alle Inhalte auf Disney+ mit Untertiteln und in verschiedenen Sprachen verfügbar. Für Original-Content wie beispielsweise die "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" stehen bis zu 15 Untertitel-Optionen und bis zu zehn Audio-Optionen zur Auswahl. Ältere Inhalte weisen in der Regel weniger Untertitel-Optionen auf, der Zeichentrickklassiker "König der Löwen" ist zum Start des Dienstes beispielsweise mit zehn Wahlmöglichkeiten ausgestattet.

Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Titel ab. Darunter sind teils auch Audiodeskriptionen (Audiokommentare) für Menschen mit Sehbehinderung, meist auf Englisch oder Deutsch.

Disney+: Untertitel und Audio-Ausgabe anpassen

Um einen Film oder eine Serie auf Disney+ mit Untertiteln anzusehen, braucht es nur wenige Klicks:

Drücke auf den "Abspielen"- oder "Fortsetzen"-Button auf der Seite des ausgewählten Inhalts.

©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Neue Folge von "The Mandalorian"? Bitte abspielen!

2. Klicke im Player auf das Tastatursymbol in der oberen rechten Ecke Deines Bildschirms.

©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Hier geht's zum Audio- und Untertitel-Menü!

3. Wähle Deine Wunschsprache und Deine Untertitel-Präferenzen aus.

©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Disney+ bietet reichlich Auswahl – auch bei den Untertiteln!

Zusammenfassung