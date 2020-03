Disney+: So erstellst Du einen neuen Account

Disney+ ist endlich in Deutschland gestartet. Nun heißt es: schnell einen Account erstellen! Doch wie funktioniert das? Wir liefern Dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der Du innerhalb weniger Minuten die komplette Disney-Mediathek nutzen kannst.

Disney+: Einen neuen Account erstellen

Du möchtest heute zum Start von Disney+ direkt loslegen? Besuche dazu die deutsche Webseite von Disney+. Klicke auf den großen blauen Button mit der Aufschrift "Jetzt kostenlos testen". Im nächsten Schritt wirst Du aufgefordert, eine gültige E-Mail-Adresse zu hinterlegen. Sie wird für die künftigen Anmeldungen bei Disney+ benötigt. Lies Dir anschließend die Nutzungsbedingungen durch, bestätige sie mit einem Haken und klicke auf "Weiter".

Lege nun ein sicheres Passwort fest. Es sollte aus mindestens sechs Zeichen bestehen und sich aus Buchstaben in Klein- und Großschreibung zusammensetzen, zudem mindestens eine Zahl oder ein Sonderzeichen enthalten.

©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Du hast noch keinen Account? Dann wird's aber Zeit! Los geht's mit einer kostenlosten Testphase von sieben Tagen. ©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Um Dir einen Account zu erstellen, musst Du bei Disney+ eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegen. ©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Gefolgt von einem sicheren Passwort.

Auch wenn Du mit einem siebentägigen Probeabonnement beginnst, fordert Disney+ Dich auf, Zahlungsinformationen zu hinterlegen. Falls Du es nach Ablauf der Woche versäumst, Deinen Account zu kündigen, wird die Monats- beziehungsweise Jahresgebühr fällig.

Du hast drei Möglichkeiten, die Gebühr zu bezahlen: per Kreditkarte, per Lastschrift oder per PayPal. Sobald Du Dich entschieden hast, trennen Dich nur noch zwei Klicks vom Fertigstellen Deines Disney+-Accounts. Um sicherzugehen, dass Du alles korrekt eingegeben hast, bietet Dir Disney+ die Option, noch einmal alle Daten zu überprüfen. Stimmt alles? Dann klicke auf "Jetzt zahlungspflichtig bestellen", und schon ist Dein Account erstellt.

©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Nach Ablauf der Testphase werden Gebühren fällig, falls Du die Probewoche nicht rechtzeitig kündigst. ©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Noch mal überprüfen: Passt alles?

Disney+: In bestehenden Account einloggen

Hast Du Dir bereits im Vorfeld ein Abonnement bei Disney+ gesichert? Der Streamingdienst ließ sich immerhin seit einigen Wochen vorbestellen.

Gehe hierfür ebenfalls auf die Webseite von Disney+. Klicke allerdings nicht "Jetzt kostenlos testen" an, denn Du willst ja keinen neuen Account erstellen. Wähle stattdessen oben rechts "Anmelden" aus. Anschließend gibst Du Deine registrierte E-Mail-Adresse sowie das entsprechende Passwort ein. Und schon hast Du Zugriff auf die Mediathek von Disney+.

©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Du hast Dir bereits vorab einen Account erstellt? Dann klicke oben rechts auf den "Anmelden"-Button. ©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Als Nächstes gibst Du Deine E-Mail-Adresse ein. ©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Anschließend das Passwort. ©Disney+/Screenshot TURN ON 2020 fullscreen Schon bist Du auf dem Homescreen von Disney+ und kannst loslegen.

