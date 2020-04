"Dune" für Einsteiger: Welt, Charaktere und Handlung erklärt

Science-Fiction-Fans fiebern der Neuinterpretation von "Dune – Der Wüstenplanet" des Kanadiers Denis Villeneuve entgegen. Doch worum geht's in der hochkomplexen Weltraumsaga eigentlich? Hier finden Einsteiger alle wichtigen Infos: Wir erklären die Welt, die wichtigsten Charaktere und die Handlung von "Dune".

Es vergeht nahezu keine Woche, in der wir nicht von einem neuen Besetzungs-Coup für "Dune" berichten. Viele große Namen hat Regisseur Denis Villeneuve da versammelt, doch so langsam kommen Neulinge ins Schwimmen: Wer sind all diese Figuren, die demnächst von namhaften Schauspielern verkörpert werden – und worum geht's in "Dune" eigentlich? Unser Mini-Guide bringt Licht ins interstellare Dunkel.

"Dune" spielt rund 20.000 Jahre in der Zukunft

Die Welt von "Dune" unterscheidet sich radikal von unserer eigenen Realität – und auch von der der meisten anderen Science-Fiction-Filme.

©YouTube/ omniviant 2019 fullscreen Die riesigen Sandwürmer sind wohl das ikonischste Element der "Dune"-Saga.

Rund 20.000 Jahre in der Zukunft hat sich in der Galaxie ein feudales System durchgesetzt – das heißt, dass jeder Planet von einem Adelsgeschlecht, einem sogenannten Haus, regiert wird. Jedes Haus hat wiederum dem absoluten Herrscher, dem Padishah-Imperator Shaddam IV., die Treue geschworen. Die beiden verfeindeten Häuser Atreides und Harkonnen stehen im Zentrum der Handlung von "Dune".

Leto Atreides, der gütige und beliebte Herzog der Atreiden, ist dem machtbessenen Imperator zunehmend ein Dorn im Auge. Also bekommt Leto vom Imperator einen ganz besonderen Auftrag: Er soll auf dem Wüstenplaneten Arrakis die Produktion des "Spice" überwachen und sicherstellen. Dieses Gewürz ist der kostbarste Rohstoff des gesamten Universums, denn es wirkt lebensverlängernd und ermöglicht sogar eine gewisse Form von Hellsichtigkeit. Und nur dadurch können die Navigatoren der Raumfahrergilde den Weltraum in Lichtgeschwindigkeit bereisen. Computer und sonstige Denkmaschinen sind in der Welt von "Dune" übrigens streng verboten und gelten als ausgerottet!

©YouTube/ omniviant 2019 fullscreen "Der Wüstenplanet" ist halb Science, halb Fiction – und ganz großartig!

Die klassische Geschichte von Gut gegen Böse – oder doch mehr ...?

Leto Atreides weiß, dass seine Versetzung nach Arrakis eine Falle ist, denn der Wüstenplanet wird vom grausamen Baron Wladimir Harkonnen regiert – und der steckt mit dem Imperator unter einer Decke und bereitet einen fiesen Hinterhalt für Leto vor.

Das ist der Startpunkt von "Dune", ab hier nimmt die Geschichte wahrhaft epische Ausmaße an, gegen die selbst die Verflechtungen in "Game of Thrones" wie läppische Rangeleien auf dem Pausenhof wirken. Wer sich schon jetzt das nötige Insiderwissen draufschaffen will: Der angekündigte Kinofilm basiert auf dem gleichnamigen Roman von Frank Herbert aus dem Jahr 1965, mittlerweile besteht der "Dune"-Zyklus aus mehreren Dutzend Romanen und Kurzgeschichten, die Handlungsstränge von Zehntausenden von Jahren umfassen.

©YouTube/YouTube-Filme 2019 fullscreen Eine Charakterskizze aus "Jodorowsky's Dune", der ja leider nie das Licht der Welt erblickte.

Soweit die Basics – aber wer sind denn nun die wichtigsten Figuren in "Dune"?

Herzog Leto Atreides

Leto Atreides ist das Oberhaupt der Atreiden und ist bei seinen Untertanen sehr beliebt. Mit seiner Konkubine Lady Jessica hat er einen Sohn namens Paul, der die Geschichte des gesamten Universums beeinflussen wird.

Leto wird von "Star Wars"-Star Oscar Isaac verkörpert.

©Jonathan Olley 2017 fullscreen Ein besorgter Blick: Oscar Isaac schwant als Leto Atreides nichts Gutes.

Paul Atreides

Der Sohn von Leto und Lady Jessica sollte eigentlich eine Tochter werden – so hatte es das Zuchtprogramm einer alten Sekte vorgesehen. Er verfügt über besondere Fähigkeiten und wird schon früh in geheimen Künsten der Manipulation unterwiesen.

Timothée Chalamet, der Hauptdarsteller aus "Call Me by Your Name", spielt Paul Atreides.

©Sony Pictures 2019 fullscreen Anfangs noch verletzlich, wächst Paul Atreides zu einem mächtigen Anführer heran.

Lady Jessica

Die Mutter von Paul und Konkubine von Leto Atreides ist eine Bene Gesserit – ein nur aus Frauen bestehender Orden, der heimlich an der Erschaffung eines Übermenschen arbeitet und große religiöse und politische Macht hat. Jessica hat Leto einen Sohn geboren – entgegen der ausdrücklichen Anweisung ihres Ordens.

Rebecca Ferguson übernimmt die Rolle der Jessica. Wir haben sie unter anderem in "Mission: Impossible – Fallout" oder "The Greatest Showman" gesehen.

©Youtube/Paramount Pictures 2018 fullscreen So wichtig und trotzdem immer nur die zweite Geige: Lady Jessica hat gelernt, sich im Hintergrund zu halten.

Duncan Idaho

Der Schwertmeister des Hauses Atreides wird in den Büchern als "attraktiver Mann" beschrieben, zu dem sich Frauen extrem hingezogen fühlen. Die Verpflichtung von "Aquaman"-Star Jason Momoa ist also recht naheliegend.

Duncan Idaho ist fanatisch loyal gegenüber Leto Atreides und spielt eine wichtige Rolle in der Rettung von Paul und Lady Jessica. Fun Fact: Bei den Lesern der "Dune"-Bücher war Idaho so beliebt, dass er als einzige Figur in allen sechs ursprünglichen Romanen auftaucht.

© Warner Bros. Entertainment Inc. 2018 fullscreen Ist ja gut, Mädels, rollt die Zungen wieder ein!

Gurney Halleck

Er ist wie Duncan Idaho ein Meister der Waffe und bildet zusammen mit diesem und dem Mentaten Thufir Hawatt Leto Atreides' Kriegsrat. Doch Gurney ist nicht nur tödlich mit den meisten Waffen, er ist auch ein begabter Schmuggler und spielt das Baliset, eine Art neunsaitige Zither.

In die Rolle des Waffenmeisters wird Josh Brolin schlüpfen. Viele Fans der ersten "Dune"-Verfilmung von David Lynch trauern zwar Sir Patrick Stewart hinterher, der 1984 die typische britische Eleganz mit in die Rolle brachte. Aber Stewart ist nicht mehr der Jüngste und Brolin ist ein toller Charakterdarsteller – passt also schon.

©YouTube/20th Century Fox 2018 fullscreen Hart im Austeilen, aber blitzgescheit und mit einer sanften Seite: Das ist Josh Brolin.

Ehrwürdige Mutter Gaius Helen Mohiam

Sie ist quasi die "Chefin" von Lady Jessica und religiöses Oberhaupt der Bene Gesserit. Schon früh sieht sie das Potenzial, das in Paul Atreides schlummert. Als imperiale Wahrsagerin hat sie großen Einfluss auf den Imperator, was sie zu einer gefährlichen Spielerin im Kampf um die Vorherrschaft im Weltraum macht.

Eine faszinierende Figur – die von Charlotte Rampling aus "Red Sparrow" bestimmt kongenial verkörpert wird.

©YouTube/IFC Films 2019 fullscreen Die Ehrwürdige Mutter verfolgt ganz eigene Ziele.

Baron Wladimir Harkonnen

Der grotesk übergewichtige Anführer des Hauses Harkonnen kann sich nur noch schwebend fortbewegen. Er ist der erklärte Todfeind von Leto Atreides und hat mit dem Imperator gemeinsam die Verschwörung gegen die Atreiden vorbereitet.

Die wahrhaft "gewichtige" Rolle übernimmt Stellan Skarsgård, der zuletzt im zweiten Teil von "Mamma Mia!" zu sehen war.

©Polyband 2019 fullscreen Als Wladimir Harkonnen kann Stellan Skarsgård mal wieder so richtig eklig sein.

Glossu Rabban, das Biest

Der sadistische Neffe des Barons Harkonnen herrscht als Interims-Befehlshaber mit eiserner Hand über Arrakis, bis sein Onkel das Ruder an sich reißt. Den Spitznamen "Biest" trägt er, seit er seinen eigenen Vater erwürgte.

Dave Bautista aus den "Guardians of the Galaxy"-Filmen mimt den Psychopathen.

fullscreen Joa, Dave Bautista als das Biest Rabban haut schon mal hin.

Stilgar

Er ist der Anführer eines Fremenstammes auf Arrakis. Die Fremen sind in gewisser Weise die Ureinwohner des Wüstenplaneten und führen ein hartes Leben, in dem Wasser und seine Erhaltung heilig sind. Die vermeintlich primitiven Wüstenbewohner stellen eine nicht zu unterschätzende Macht auf Arrakis dar.

Als Stilgar werden wir Javier Bardem sehen, den Horrorfans unter anderem aus "Mother!" kennen.

©REUTERS/CHRIS HELGREN 2019 fullscreen Faustregel: Ein Film, in dem Javier Bardem mitspielt, kann nicht ganz schlecht sein.

Chani

Auch Chani ist eine Fremen – und wird die Konkubine von Paul Atreides. Diese Verbindung wird in der weiterführenden Geschichte der Saga noch von großer Wichtigkeit sein. Da Denis Villeneuve aus dem ersten "Dune"-Roman einen Kino-Zweiteiler macht, rechnen wir mit Chanis Auftreten erst in Teil 2.

Es ist noch nicht bestätigt, aber als Chani ist Zendaya aus "Spider-Man: Homecoming" im Gespräch.

©Sony Pictures 2018 fullscreen Bei dem Blick können wir schon verstehen, dass sich Paul Atreides in Chani verguckt.

"Dune" von Denis Villeneuve hat noch keinen Starttermin, soll aber aufgeteilt in zwei Filme in die Kinos kommen.