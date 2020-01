Golden Globes 2020: Alle Nominierten und Gewinner im Überblick

Die Verleihung der Golden Globes 2020 fand am 5. Januar in Los Angeles statt. Zum 77. Mal wurden die besten Kino- und Fernsehproduktionen des vergangenen Jahres geehrt. Hier findest Du alle Nominierten und Gewinner des wichtigen US-Filmpreises.

Das sind die Golden Globes 2020

Die Verleihung der Golden Globes im Januar ist einer der festen Termine der US-amerikanischen Filmpreissaison, die mit den Oscars im Februar ihren Höhepunkt erreicht. Der Award, mit dem jährlich die besten Kino- und Fernsehfilme prämiert werden, gilt als zweitwichtigster Filmpreis der USA nach den Oscars und somit als inoffizielle Generalprobe für die Academy Awards – schließlich ist ein gutes Abschneiden bei den Globes eine Chance, sich der wenig später tagenden Oscar-Jury ins Gedächtnis zu rufen. Im Jahr 1944 wurde der Preis erstmals vom Auslandspresseverband Hollywood verliehen. Eine Gruppe von etwa 100 internationalen Journalisten stimmt darüber ab, wer im Rahmen einer großen Gala eine der begehrten Trophäen in Form einer goldenen Weltkugel auf einem Marmorsockel erhält.

Alle Nominierten und Gewinner der Golden Globes 2020

Bester Film (Drama):

"1917"

"The Irishman"

"Joker"

"Marriage Story"

"Die zwei Päpste"

Bester Film (Comedy/Musical):

"Dolemite is My Name"

"Jojo Rabbit"

"Knives Out"

"Once Upon a Time in Hollywood"

"Rocketman"

Beste Hauptdarstellerin (Drama):

Cynthia Erivo ("Harriet")

Scarlett Johansson ("Marriage Story")

Saoirse Ronan ("Little Women")

Charlize Theron ("Bombshell")

Renée Zellweger ("Judy")

Bester Hauptdarsteller (Drama):

Christian Bale ("Ford v Ferrari")

Antonio Banderas ("Pain and Glory")

Adam Driver ("Marriage Story")

Joaquin Phoenix ("Joker")

Jonathan Pryce ("Die zwei Päpste")

Beste Hauptdarstellerin (Comedy/Musical):

Ana de Armas ("Knives Out")

Awkwafina ("The Farewell")

Cate Blanchett ("Where'd You Go, Bernadette")

Beanie Felstein ("Booksmart")

Emma Thompson ("Late Night")

Bester Hauptdarsteller (Comedy/Musical):

Daniel Craig ("Knives Out")

Roman Griffin Davis ("Jojo Rabbit")

Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time in Hollywood")

Taron Egerton ("Rocketman")

Eddie Murphy ("Dolemite is My Name")

Beste Nebendarstellerin:

Kathy Bates ("Richard Jewell")

Annette Bening ("The Report")

Laura Dern ("Marriage Story")

Jennifer Lopez ("Hustlers")

Margot Robbie ("Bombshell")

Bester Nebendarsteller:

Tom Hanks ("A Beautiful Day in the Neighborhood")

Anthony Hopkins ("Die zwei Päpste")

Al Pacino ("The Irishman")

Joe Pesci ("The Irishman")

Brad Pitt ("Once Upon a Time in Hollywood")

Beste Regie:

Bong Joon Ho ("Parasite")

Sam Mendes ("1917")

Todd Phillips ("Joker")

Martin Scorsese ("The Irishman")

Quentin Taratino ("Once Upon a Time in Hollywood")

Bestes Drehbuch:

Noah Baumbach ("Marriage Story")

Bong Joon Ho, Han Jin Won ("Parasite")

Anthony McCarten ("Die zwei Päpste")

Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood")

Steven Zaillian ("The Irishman")

Bester Animationsfilm:

"Die Eiskönigin 2"

"Drachenzähmen leicht gemacht 3"

"Der König der Löwen"

"Missing Link"

"A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando"

Bester fremdsprachiger Film:

"The Farewell" (USA)

"Les Misérables" (Frankreich)

"Pain and Glory" (Spanien)

"Parasite" (Südkorea)

"Potrait of a Lady on Fire" (Frankreich)

Bester Soundtrack:

Alexandre Desplat ("Little Women")

Hildur Guðnadóttir ("Joker")

Randy Newman ("Marriage Story")

Thomas Newman ("1917")

Daniel Pemberton ("Motherless Brooklyn")

Bester Titelsong:

"Beautiful Ghosts" aus "Cats"

"I'm Gonna Love Me Again" aus "Rocketman"

"Into the Unknown" aus "Die Eiskönigin 2"

"Spirit" aus "Der König der Löwen"

"Stand up" aus "Harriet"

Beste TV-Serie (Drama):

"Big Little Lies"

"The Crown"

"Killing Eve"

"The Morning Show"

"Succession"

Beste TV-Serie (Comedy/Musical):

"Barry"

"Fleabag"

"The Kominsky Method"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"The Politician"

Beste Miniserie oder TV-Film:

"Catch-22"

"Chernobyl"

"Fosse/Verdon"

"The Loudest Voice"

"Unbelievable"

Beste Hauptdarstellerin Miniserie oder TV-Film:

Kaitlyn Dever ("Unbelievable")

Joey King ("The Act")

Helen Mirren ("Catherine the Great")

Merritt Wever ("Unbelievable")

Michelle Williams ("Fosse/Verdon")

Bester Hauptdarsteller Miniserie oder TV-Film:

Christopher Abbott ("Catch-22")

Sacha Baron Cohen ("The Spy")

Russell Crowe ("The Loudest Voice")

Jared Harris ("Chernobyl")

Sam Rockwell ("Fosse/Verdon")

Beste Hauptdarstellerin TV-Serie (Drama):

Jennifer Aniston ("The Morning Show")

Olivia Colman ("The Crown")

Jodie Comer ("Killing Eve")

Nicole Kidman ("Big Little Lies")

Reese Witherspoon ("The Morning Show")

Bester Hauptdarsteller TV-Serie (Drama):

Brian Cox ("Succession")

Kit Harington ("Game of Thrones")

Rami Malek ("Mr. Robot")

Tobias Menzies ("The Crown")

Billy Porter ("Pose")

Beste Hauptdarstellerin TV-Serie (Comedy/Musical):

Christina Applegate ("Dead to Me")

Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Kirsten Dunst ("On Becoming a God in Central Florida")

Natasha Lyonne ("Russian Doll")

Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")

Bester Hauptdarsteller TV-Serie (Comedy/Musical):

Michael Douglas ("The Kominsky Method")

Bill Hader ("Barry")

Ben Platt ("The Politician")

Paul Rudd ("Living With Yourself")

Ramy Youssef ("Ramy")

Beste Nebendarstellerin Miniserie oder TV-Film:

Patricia Arquette ("The Act")

Helena Bonham Carter ("The Crown")

Toni Collette ("Unbelievable")

Meryl Streep ("Big Little Lies")

Emily Watson ("Charnobyl")

Bester Nebendarsteller Miniserie oder TV-Film:

Alan Arkin ("The Kominsky Method")

Kieran Culkin ("Succession")

Andrew Scott ("Fleabag")

Stellan Skarsgard ("Chernobyl")

Henry Winkler ("Barry")