Accio Geschenk! 7 "Harry Potter"-Produkte für echte Potterheads

Wer kein Muggel ist, ist hier richtig: In der folgenden Liste findest Du sieben "Harry Potter"-Geschenke für alle Fans der Roman- und Filmreihe. Da lohnt es sich, den einen oder anderen Sickel aus dem persönlichen Verlies in Gringotts zu investieren!

Schule für Hexerei und Zauberei: "Die große Halle von Hogwarts" Lego-Bausatz

Die Bootsfahrt über den großen See, die Zuordnungszeremonie mit dem sprechenden Hut und das große Festmahl unter der verzauberten Decke der großen Halle – welcher echte Potterhead würde das alles nicht gerne einmal selbst erleben? Mit diesem "Harry Potter"-Lego-Set wird der Traum zumindest ein bisschen wahr: Aus 878 Bausteinen lässt sich die große Halle sowie ein vierstöckiger Turm samt beweglicher Treppe nachbauen. Zudem enthält der Bausatz zehn Minifiguren, darunter Harry, Ron, Hermine, Hagrid und Albus Dumbledore.

Das "Die große Halle von Hogwarts"-Set ist bei SATURN erhältlich.

Stolzes B.ELFE.R.-Mitglied: Dobby-Socken

Nicht nur Hermine zeigt mit ihrem Bund für Elfenrechte (kurz: B.ELFE.R.) ein Herz für Hauselfen, auch Du kannst jetzt Deine Solidarität mit den magischen Geschöpfen kundtun! Und was wäre als Zeichen passender als süße Dobby-Socken?

Zur Erinnerung: Im zweiten Teil von "Harry Potter" wird Dobby von Harry mittels einer einfachen Socke befreit. Mit einem Trick bringt der Titelheld den Herrn des Hauselfen, Lucius Malfoy, dazu, Dobby angewidert eine alte Socke zu zu werfen – ein Symbol der Befreiung! Denn erhält ein Hauself von seinem Herrn ein richtiges Kleidungsstück, ist er mit sofortiger Wirkung aus seinen Diensten entlassen. "Dobby ist ein freier Elf!"

Die Dobby-Socken sind ab einem Preis von 7 Euro bei diversen Online-Händlern erhältlich.

Fast so gut wie ein Denkarium! Wer seine Erinnerungen nicht per Zauberstab aus seinem Kopf ziehen und in einer Schale verstauen kann, könnte seine Gedanken und Erfahrungen stattdessen in einem Dobby-Notizbuch festhalten: Hardcover-Notizbuch bei SATURN

Trimagisches Turnier für Zuhause: "Harry Potter"-Spiele

©Warner Bros. Entertainment Inc. 2018 fullscreen Für Cedric Diggory endete das Trimagische Turnier nicht allzu gut ... – aber so gefährlich geht es im "Harry Potter"-Labyrinth nicht zu, versprochen!

Das Labyrinth beim Trimagischen Turnier in Hogwarts? Kindergarten! Im "Harry Potter"-Labyrinth von Ravensburger gilt es, durch geschicktes Kartenschieben zu Dumbledore, Hagrid und Co. zu gelangen. Alternativ kann bei einer magischen Partie Cluedo in Hogwarts im Fall eines verschwundenen Freundes ermittelt werden – oder Du stellst das "Harry Potter"-Wissen Deiner Mitspieler bei einer Runde Trivial Pursuit auf die Probe!

Fast so gut wie Zauberschach! Das "Harry Potter"-Spiel Deiner Wahl bei SATURN finden:

Lumos! Harrys Lichtmaler-Zauberstab

©Warner via picture alliance / Mary Evans Picture Library 2018 fullscreen "Expecto Patronum!"

Einmal einen Patronus heraufbeschwören oder auf magische Art den Weg leuchten? Kein Problem! Der offiziell lizensierte "Harry Potter"-Zauberstab von Wizarding World hat nämlich nicht nur eine LED-Funktion in der Spitze, mit der zugehörigen Smartphone-App kannst Du Deine Zauberstabbewegungen ("Wutschen und Wedeln!") aufzeichnen. Auf dem so entstandenen Foto nehmen Deine Bewegungen dann in Form von Lichtlinien Gestalt an. Neben Harrys Zauberstab gibt es zudem auch den von "Phantastische Tierwesen"-Protagonist Newt Scamander bei SATURN.

Wingardium Leviosa! Zauberstab-Kit mit Feder

©SATURN 2020 fullscreen Der Schwebezauber gehört zu den Grundlagen der Zauberkunst – auch im Kampf gegen Trolle hilfreich!

Hermine weiß es genau: "Es heißt LeviOsa nicht LeviosA!" Wer in Zauberkunst gut aufgepasst hat, dürfte mit dem magischen Kit bestehend aus Zauberstab und Feder keine Schwierigkeiten haben. Und falls doch, helfen die zugehörigen Online-Tipps vom Hersteller Flashpoint AG. Zauberstab und Feder gibt's ausnahmsweise nicht in Ollivanders Zauberstabladen, sondern bei SATURN.

Oder wie wäre es mit einer Runde Quidditch? Schnapp Dir den fliegenden goldenen Schnatz bei SATURN – wenn Du kannst!

Das Must-have: "Harry Potter"-Filme in der Komplettbox

©SATURN 2020 fullscreen Gibt's nicht in der Winkelgasse, aber bei SATURN: alle acht "Harry Potter"-Filme in einer Box!

Aus den sieben Bestsellern von J.K. Rowling sind zwischen 2001 und 2011 ganze acht "Harry Potter"-Filme entstanden – klar, dass keiner davon in der Sammlung eines echten Potterheads fehlen darf! Alle Teile der Reihe sind mittlerweile auch als ansehnliche Komplettbox auf DVD, Blu-ray und 4K UHD Blu-ray bei SATURN erhältlich.

Die Geschichte vom Jungen, der überlebte: "Harry Potter"-Hörbuch

©SATURN 2020 fullscreen Silencio! Jetzt redet nur noch Rufus Beck.

Die Bücher von J.K. Rowlings berühmten Zauberlehrling kennt heutzutage jedes große und kleine Kind – sofern es gerne liest. Und für alle Lesemuffel gibt es die "Harry Potter"-Hörbücher, gelesen von Rufus Beck. Vor über 20 Jahren las der Schauspieler und Hörbuchsprecher den ersten Band von "Harry Potter" ein – und wurde zur Stimme einer Generation. Die ersten vier der insgesamt sieben "Harry Potter"-Hörbücher mit Beck wurden mit Platin ausgezeichnet. Wer selbst einmal reinhören möchte, findet die "Harry Potter"-Hörbücher bei SATURN.