Es geht auch anders: Aus diesen 10 Kinofilmen wurden TV-Serien

TV-Serien müssen nicht immer einen Roman oder ein Comic als Vorlage haben. Oftmals dienen auch Filme als Grundlage für eine Umsetzung im Fernsehen – so wie die folgenden zehn Beispiele. Außerdem verraten wir Dir, in welcher Streaming-Flatrate die Serien zu finden sind.

Mit "Psycho" schrieb Alfred Hitchcock 1960 Filmgeschichte und die Duschszene ist inzwischen legendär. Der Horrorfilm inspirierte allerdings 2013 auch eine eigenständigen Serie: "Bates Motel" widmete sich fünf Staffeln der Vorgeschichte von Protagonist Norman Bates, der auf beeindruckende Weise von Freddie Highmore verkörpert wurde. In die Rolle seiner Mutter Norma schlüpfte Vera Farmiga.

Genre: Mystery, Horror, Drama

Mystery, Horror, Drama Laufzeit: 2013 - 2017

2013 - 2017 Zu sehen auf: Netflix, Joyn, Sky (Ticket/Go), TV Now

Wenn die Coen-Brüder einen Film machen, kann man sich sicher sein, dass etwas Geniales dabei herauskommt. So auch 1996, als sie in "Fargo" die Geschichte der schwangeren Polizistin Marge Gunderson erzählten, die in der verschneiten Kleinstadt Fargo in einem Entführungsfall ermitteln muss. Noah Hawley adaptierte die Grundidee 2014 für das Fernsehen und blieb dem subtilen Humor der Coen-Brüder in seiner Krimiserie treu. Inzwischen gibt es vier Staffeln mit unterschiedlichen Geschichten.

Genre: Crime, Drama, Thriller

Crime, Drama, Thriller Laufzeit: seit 2014

seit 2014 Zu sehen auf: Netflix

"Das Schweigen der Lämmer", der fünffach ausgezeichnete Psychothriller mit Anthony Hopkins und Jodie Foster, basiert ursprünglich auf den Büchern von Thomas Harris. Doch die Story ist so fesselnd, dass mehrere Fortsetzungen folgten und von 2013 bis 2015 von Bryan Fuller auch für das Fernsehen konzipiert wurde. In der Rolle des mordenden Dr. Hannibal Lecter mit Vorliebe für Menschenfleisch brilliert Dänemarks Exportschlager Mads Mikkelsen. Vor allem die Beziehung des Psychiaters zu seinem Patienten Will Graham steht im Fokus der Serie.

Genre: Thriller, Drama

Thriller, Drama Laufzeit: 2013 - 2015

2013 - 2015 Zu sehen auf: Netflix, Joyn, Amazon Prime Video, Maxdome

Schriftsteller Michael Crichton hat nicht nur die Geschichte hinter "Jurassic Park" erfunden, sondern auch zu "Westworld" – einem Science-Fiction-Film, der auf den gleichnamigen Roman des Autors basiert. In einer Art Freizeitpark können menschliche Besucher in ein anderes Zeitalter abtauchen und gegen Androiden kämpfen, ohne dabei verletzt zu werden – bis es zu einer Fehlfunktion kommt. Seit 2016 gibt's von HBO die gleichnamige TV-Serie zum Film mit namhaften Schauspielern: Anthony Hopkins, Ed Harris, Thandie Newton und James Marsden geben sich unter anderem die Ehre.

Genre: Science-Fiction, Mystery, Drama

Science-Fiction, Mystery, Drama Laufzeit: seit 2016

seit 2016 Zu sehen auf: Sky (Ticket/Go)

1996 versetzte der Mann mit der schreienden weißen Maske mehrere Teenager in Angst und Schrecken. Nachdem er ihnen auflauerte und ein perfides Katz-und-Maus-Spiel spielte, brachte er sie letztendlich um. Der Film ist inzwischen Kult, die Umsetzung als Serie folgte 2015 und hat inzwischen schon drei Staffeln.

Genre: Horror

Horror Laufzeit: seit 2015

seit 2015 Zu sehen auf: Netflix

Dass Bruce Willis mehr als nur seine ikonische Actionrolle in der "Stirb langsam"-Reihe beherrscht, stellte er in dem Science-Fiction-Film "12 Monkeys" unter Beweis. Obwohl der Film von Kritikern gelobt wurde, dauerte es 20 Jahre, bis die post-apokalyptische Zukunft ihren Weg als Serie ins Fernsehen schaffte.

Genre: Action, Science-Fiction

Action, Science-Fiction Laufzeit: 2015 - 2018

2015 - 2018 Zu sehen auf: Amazon Prime Video

"From Dusk Till Dawn"

1996 ging George Clooney in "From Dusk Till Dawn" gemeinsam mit Quentin Tarantino auf Vampirjagd. Nicht nur der Film, auch der Soundtrack ist inzwischen Kult – ebenso der sexy Schlangentanz von Salma Hayek. Zwischen 2014 und 2016 durchforsteten die Gecko-Brüder in der gleichnamigen TV-Serie ihr Umfeld nach den Blutsaugern.

Genre: Action, Horror

Action, Horror Laufzeit: 2014 - 2016

2014 - 2016 Zu sehen auf: Netflix, TV Now

"Ash vs. Evil Dead"

Was tun, wenn man plötzlich ins Mittelalter katapultiert wird und dann auch noch eine ganze Armada an Untoten zu bekämpfen hat? Bruce Campbell aka Ash kann in "Armee der Finsternis" aus dem Jahr 1992 ein Lied davon singen. 2015 feierte der Film als TV-Serie sein Comeback – dieses Mal unter dem Titel "Ash vs. Evil Dead" – zur Freude der Fans wieder mit Bruce Campbell.

Genre: Action, Komödie, Fantasy

Action, Komödie, Fantasy Laufzeit: seit 2015

seit 2015 Zu sehen auf: Amazon Prime Video

Wie es ist, wenn man dank einer Pille satte 100 Prozent seines Gehirns nutzen kann, zeigte Regisseur Neil Burger 2011 in dem Science-Fiction-Thriller "Ohne Limit" mit Bradley Cooper in der Hauptrolle. Die Story bot so viel Potenzial, dass 2015 eine Umsetzung für das TV unter dem Titel "Limitless" folgte. Sie spielte vier Jahre nach dem Film – einem kleinen Cameo von Cooper inklusive.

Genre: Crime, Drama

Crime, Drama Laufzeit: 2015 - 2016

2015 - 2016 Zu sehen auf: Netflix

Einmal im Jahr dürfen die Menschen in Amerika zwölf Stunden lang tun und lassen was sie wollen – Raub, Zerstörung und Mord inklusive. Konsequenzen drohen ihnen keine. Nachdem dieses Szenario zwischen 2013 und 2018 viermal auf der Kinoleinwand in den "The Purge"-Filmen durchexerziert wurde, folgten im Anschluss zwei Staffeln als Serie. 2019 war aber schon wieder Schluss: US-Sender USA Network setzte die TV-Serie ab. Immerhin ist noch ein fünfter Teil der Kinoreihe im Gespräch ...